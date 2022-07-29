https://crimea.ria.ru/20220729/v-krymu-vybirayut-podryadchika-na-stroitelstvo-sizo-1123996132.html

В Крыму выбирают подрядчика на строительство СИЗО

В Крыму выбирают подрядчика на строительство СИЗО - РИА Новости Крым, 29.07.2022

В Крыму выбирают подрядчика на строительство СИЗО

Управление строительства №101 ФСИН России объявлен аукцион для определения подрядчика строительства СИЗО в Симферополе на 1 500 мест. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T13:44

2022-07-29T13:44

2022-07-29T13:48

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Управление строительства №101 ФСИН России объявлен аукцион для определения подрядчика строительства СИЗО в Симферополе на 1 500 мест. Об этом сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.Электронный аукцион на проведение работ по строительству продлится до 15 августа. Строительство нового изолятора планируют начать уже в сентябре этого года. По данным на сайте ЕИС, деньги на строительство выделят из федерального бюджета. На проведение работ заложено около 8,4 млрд рублей. Объект планируют построить за три года."Дата начала исполнения контракта — 01.09.2022. Срок исполнения контракта — 30.10.2025", — указано на сайте.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в декабре следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Олега Коршунова, обвиняемого в хищении почти 95 млн рублей на строительстве СИЗО в Симферополе.

https://crimea.ria.ru/20211231/krym-2021-samye-gromkie-zaderzhaniya-i-prigovory-1121916029.html

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крым, экономика, симферополь