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В Крым идет средиземноморское тепло

В Крым идет средиземноморское тепло - РИА Новости Крым, 13.03.2025

В Крым идет средиземноморское тепло

В четверг погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков, тепло и сухо. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.03.2025

2025-03-13T00:01

2025-03-13T00:01

2025-03-13T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

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алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков, тепло и сухо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13; днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +9 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ялта

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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