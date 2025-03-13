https://crimea.ria.ru/20250313/v-krym-idet-sredizemnomorskoe-teplo-1144830687.html
В Крым идет средиземноморское тепло
В Крым идет средиземноморское тепло - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В Крым идет средиземноморское тепло
В четверг погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков, тепло и сухо. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.03.2025
2025-03-13T00:01
2025-03-13T00:01
2025-03-13T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков, тепло и сухо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13; днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +9 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крым идет средиземноморское тепло
Погода в Крыму на 13 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков, тепло и сухо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13; днем +20…+25, на побережье и в горах +14…+19", – говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13; днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +9 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+17.
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