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В Крым идет средиземноморское тепло - РИА Новости Крым, 13.03.2025
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В Крым идет средиземноморское тепло
В Крым идет средиземноморское тепло - РИА Новости Крым, 13.03.2025
В Крым идет средиземноморское тепло
В четверг погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков, тепло и сухо. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.03.2025
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков, тепло и сухо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13; днем +23...+25 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19...+21.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +9 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+17.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крым идет средиземноморское тепло

Погода в Крыму на 13 марта

00:01 13.03.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоГурзуф. Аю-Даг
Гурзуф. Аю-Даг
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться теплыми воздушными массами с районов Средиземного моря. Без осадков, тепло и сухо. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13; днем +20…+25, на побережье и в горах +14…+19", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13; днем +23...+25 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +19...+21.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит от +9 до +11 градусов, днем столбики термометров покажут +15...+17.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крым идет средиземноморское тепло
00:00Какой сегодня праздник: 13 марта
23:45Пожары на объектах: обломки БПЛА упали в двух областях РФ
23:19Аэропорты Калуги и Саратова временно закрыты
23:07Путин в Курской области и обсуждение перемирия на Украине – главное
22:38Путин высоко оценил боевую работу морпехов из Крыма в Курской области
22:09Путин: наша задача – окончательно разгромить противника в Курской области
22:05Крымский боксер завоевал победу на международных соревнованиях
21:53Герасимов: группировка ВСУ в Курской области окружена - ее уничтожают
21:49Освобождены 86% территории Курской области - ВСУ потеряли 68 000 человек
21:39Путин провел совещание на пункте управления курской группировкой войск
21:14650 заявок подали на участие в программе "Севастополь – Город Героев"
20:56США обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие -Трамп
20:40Военные и волонтеры эвакуировали 68 мирных жителей из Суджи
20:33Ветеранам Севастополя меняют газовое оборудование
20:11Агропром и сельские территории получат 530 миллиардов рублей
19:54Британский МИД отозвал аккредитацию у российского дипломата
19:33Трамп хочет согласия РФ на прекращение огня – эмиссары США едут в Москву
19:10В Севастополе зафиксировали случай гибели кабанов в Байдарской долине
18:52Переговоры США и Украины: Зеленский сделал заявление об утраченных землях
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