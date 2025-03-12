https://crimea.ria.ru/20250312/ssha-obsudili-s-ukrainoy-territorialnyy-vopros-i-peremirie--tramp-1144880534.html

США обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие -Трамп

США обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие -Трамп - РИА Новости Крым, 12.03.2025

США обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие -Трамп

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в контексте урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос. РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T20:56

2025-03-12T20:56

2025-03-12T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в контексте урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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дональд трамп, сша, политика, россия, украина, новости