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США обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие -Трамп - РИА Новости Крым, 12.03.2025
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США обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие -Трамп
США обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие -Трамп - РИА Новости Крым, 12.03.2025
США обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие -Трамп
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в контексте урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос. РИА Новости Крым, 12.03.2025
2025-03-12T20:56
2025-03-12T20:56
дональд трамп
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политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в контексте урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, сша, политика, россия, украина, новости
США обсудили с Украиной территориальный вопрос и перемирие -Трамп

Трамп: США обсудили помимо перемирия на Украине и территориальный вопрос

20:56 12.03.2025
 
© AP Photo Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© AP Photo Win McNamee
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в контексте урегулирования на Украине обсуждалось не только перемирие, но и территориальный вопрос.
"Поэтому мы также обсудили землю и другие вещи, которые, вы знаете, с этим связаны. Мы не просто делаем это и говорим о прекращении огня... мы знаем, о каких территориях мы говорим, отступили от них или нет. Знаете, мы обсудили много деталей о том, от чего нужно отказаться, потому что мы не хотим тратить время", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подтвердил, что поставки вооружения Украине через хаб Ясенка в Польше вернулись к прежним уровням. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев готов на полное прекращение огня, теперь Вашингтон ждет реакции Москвы.
При этом в среду секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Украина продолжит всеобщую мобилизацию и не будет отменять режим военного положения даже в случае объявления 30-дневного прекращения огня.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
17:30Радио "Спутник в Крыму"
Переговоры США и Украины: Трамп хочет "делать погоду"
 
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