https://crimea.ria.ru/20250312/veteranam-sevastopolya-menyayut-gazovoe-oborudovanie-1144870147.html

Ветеранам Севастополя меняют газовое оборудование

Ветеранам Севастополя меняют газовое оборудование - РИА Новости Крым, 12.03.2025

Ветеранам Севастополя меняют газовое оборудование

Участникам и ветеранам Великой Отечественной войны – жителям Севастополя меняют аварийные газовые плиты и водонагреватели в домах. Об этом сообщили на... РИА Новости Крым, 12.03.2025

2025-03-12T20:33

2025-03-12T20:33

2025-03-12T20:33

газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар -РИА Новости Крым. Участникам и ветеранам Великой Отечественной войны – жителям Севастополя меняют аварийные газовые плиты и водонагреватели в домах. Об этом сообщили на официальном сайте правительства города.В среду, 12 марта, новую газовую плиту установили жительнице осажденного Севастополя Тамаре Савельевне Куроптевой.Оборудование устанавливают специалисты "Севастопольгаз" в рамках госпрограммы "Социальная защита, охрана труда и содействие занятости населения".Кроме ветеранов ВОВ, жителей осажденного Севастополя, участником программы могут стать бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны.Ране сообщали, что правительство Севастополя начало перечислять единовременные региональные выплаты в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В частности, по 200 тысяч рублей выплатят участникам и инвалидам войны, а также Героям Советского Союза, полным кавалерам ордена Славы. Также такую выплату получат граждане, награжденные четырьмя и более медалями "За отвагу", и севастопольцы, получившие звание Героя Соцтруда за труд в период 1941-1945 годов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 154 тысяч льготников получили повышенные выплаты - как оформитьБесплатные билеты на поезда и самолеты предоставят ветеранам ВОВВ Крыму 154 тысяч льготников получили повышенные выплаты - как оформить

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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