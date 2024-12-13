Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ

"Ночью, во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны. Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.