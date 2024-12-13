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Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ
Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ
Боец самообороны погиб в результате атаки украинского дрона в селе Теребрено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T07:20
2024-12-13T07:21
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Боец самообороны погиб в результате атаки украинского дрона в селе Теребрено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ

Боец самообороны погиб в Белгородской области при атаке беспилотника ВСУ - губернатор

07:20 13.12.2024 (обновлено: 07:21 13.12.2024)
 
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Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Боец самообороны погиб в результате атаки украинского дрона в селе Теребрено Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Ночью, во время атаки беспилотного летательного аппарата на Теребренское сельское поселение погиб боец самообороны. Хотел высказать искренние слова соболезнований родным и близким, друзьям, знакомым. Память о его подвиге всегда будет в наших сердцах", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
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Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
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