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Часть Симферополя на день останется без света - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Часть Симферополя на день останется без света
Часть Симферополя на день останется без света - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Часть Симферополя на день останется без света
В пятницу, 13 декабря, на пяти улицах в Симферополе частично отключат электричество на девять часов в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T06:45
2024-12-13T06:45
крым
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новости крыма
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В пятницу, 13 декабря, на пяти улицах в Симферополе частично отключат электричество на девять часов в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Telegram-канал государственного предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, в период с 08:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение на улицах Рустема Меметова, Маршала Жукова (№№ 26а, 28, 30, 30а, 30Б), Ростовская, (№№ 8, 3-9), Киевская (№№ 135, 137) и Шалфейная (№1).В четверг более шести тысяч жителей Симферопольского и Белогорского районов, а также Феодосии остались без света из-за аварий на линиях электропередачи. Были обесточены 33 трансформаторные подстанции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Часть Симферополя на день останется без света

В Симферополе на некоторых улицах на весь день отключат свет из-за ремонтных работ

06:45 13.12.2024
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В пятницу, 13 декабря, на пяти улицах в Симферополе частично отключат электричество на девять часов в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Telegram-канал государственного предприятия "Крымэнерго".
По данным пресс-службы, в период с 08:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение на улицах Рустема Меметова, Маршала Жукова (№№ 26а, 28, 30, 30а, 30Б), Ростовская, (№№ 8, 3-9), Киевская (№№ 135, 137) и Шалфейная (№1).
В четверг более шести тысяч жителей Симферопольского и Белогорского районов, а также Феодосии остались без света из-за аварий на линиях электропередачи. Были обесточены 33 трансформаторные подстанции.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымСимферопольНовости КрымаОтключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииГУП РК "Крымэнерго"
 
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