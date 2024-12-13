https://crimea.ria.ru/20241213/chast-simferopolya-na-den-ostanetsya-bez-sveta-1142584105.html

Часть Симферополя на день останется без света

Часть Симферополя на день останется без света - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Часть Симферополя на день останется без света

В пятницу, 13 декабря, на пяти улицах в Симферополе частично отключат электричество на девять часов в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T06:45

2024-12-13T06:45

2024-12-13T06:45

крым

симферополь

новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. В пятницу, 13 декабря, на пяти улицах в Симферополе частично отключат электричество на девять часов в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает Telegram-канал государственного предприятия "Крымэнерго".По данным пресс-службы, в период с 08:00 до 17:00 будет отсутствовать электроснабжение на улицах Рустема Меметова, Маршала Жукова (№№ 26а, 28, 30, 30а, 30Б), Ростовская, (№№ 8, 3-9), Киевская (№№ 135, 137) и Шалфейная (№1).В четверг более шести тысяч жителей Симферопольского и Белогорского районов, а также Феодосии остались без света из-за аварий на линиях электропередачи. Были обесточены 33 трансформаторные подстанции.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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