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Над Донецком сбили дальнобойные ракеты
Над Донецком сбили дальнобойные ракеты - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Над Донецком сбили дальнобойные ракеты
Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских боевиков на Донецк. Над городом сбиты дальнобойные ракеты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T21:42
2024-12-13T21:42
2024-12-13T21:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских боевиков на Донецк. Над городом сбиты дальнобойные ракеты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Жертв среди гражданского населения нет. подчеркнул глава региона. Однако в нескольких многоквартирных домах выбило стекла. Кроме того, в течение дня украинские боевики атаковали Горловку. Под огнем врага оказался детский сад и линия электропередачи. В течение дня ВСУ шесть раз обстреляли регион из HIMARS, а также из ствольной артиллерии калибром 155 мм, добавил Пушилин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хотел взорвать авто военной полиции: в ДНР задержан пособник террористовДва человека пострадали при взрыве автомобиля в центре Донецка Два человека погибли и один ранен при взрыве мин и суббоеприпасов в ДНР
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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донецк, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, новости, происшествия, пво
Над Донецком сбили дальнобойные ракеты
Над Донецком силы ПВО сбили украинские дальнобойные ракеты – Пушилин
21:42 13.12.2024 (обновлено: 21:51 13.12.2024)