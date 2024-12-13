https://crimea.ria.ru/20241213/slomannye-novogodnie-elki-i-nagrady-ria-novosti-krym-glavnoe-za-den-1142607173.html

Сломанные новогодние елки и награды РИА Новости Крым: главное за день

Сломанные новогодние елки и награды РИА Новости Крым: главное за день - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Сломанные новогодние елки и награды РИА Новости Крым: главное за день

Над Крымом сбили беспилотник. Сильный ветер повалил деревья и разрушил новогодние инсталляции на побережье. Журналисты РИА Новости Крым получили премии... РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T22:54

2024-12-13T22:54

2024-12-13T23:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Над Крымом сбили беспилотник. Сильный ветер повалил деревья и разрушил новогодние инсталляции на побережье. Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года". По факту травмирования младенца при родах в симферопольском роддоме возбуждено уголовное дело. В Севастополе при строительстве водовода нашли останки советских воинов. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на КрымСредства противовоздушной обороны в пятницу днем сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Крымом, сообщили в официальном Telegram-канале правительства. Кроме того, в течение недели морской авиацией и катерами охраны водного района Черноморского флота были уничтожены восемь безэкипажных катеров в Черном море.Шторм в КрымуВ Феодосии сильный ветер повалил тополь на припаркованные автомобили и жилую пятиэтажку. А в Ялте сломал две новогодние елки на набережной. Кроме того, в прибрежных городах деревья повредили линии электропередачи. На месте последствия непогоды устраняют коммунальные и аварийные службы.Кроме того, из-за аварий на сетях в связи с сильным ветром без света оставались жители Бахчисарайского, Джанкойского и Красногвардейского районов. Аварии на сетях произошли также в трех населенных пунктах городского округа Судак - Солнечная долина, Прибрежное, Миндальное.Журналисты РИА Новости Крым получили премии "Журналист года"Журналисты сайта РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" стали победителями XI премии "Журналист года-2024". Работы журналистов крымского подразделения международной медиагруппы "Россия сегодня" были представлены среди победителей в двух номинациях.В номинации "Интернет проект года" за спецпроект "10 лет Крымской весны: как изменился полуостров" отмечены шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко и обозреватель Алексей Гончаров. Шеф-редактор радио "Спутник в Крыму" Светлана Калинина получила награду в номинации "Журналист года: радио".Дело после травмирования младенца во время родовВ Симферополе возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью младенца по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В рамках расследования в роддоме крымской столицы назначены судебно-медицинские экспертизы, родители младенца признаны потерпевшими. Также изъята и изучается медицинская документация, допрашивается медицинский персонал.В Севастополе нашли останки воинов при строительстве водоводаВ Севастополе во время выполнения земельных работ при строительстве водовода у Сапун-горы были обнаружены останки двух советских воинов-черноморцев, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. Чтобы избежать подобных инцидентов, он поручил привлекать поисковиков для сопровождения всех работ, фиксировать находки и заниматься их сохранением.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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