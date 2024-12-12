https://crimea.ria.ru/20241212/massovye-avarii-na-setyakh-bolshe-6-tysyach-krymchan-ostalis-bez-sveta-1142573932.html

Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света

Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света - РИА Новости Крым, 12.12.2024

Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света

Жители Симферопольского и Белогорского районов, а также Феодосии в четверг остались без света из-за аварий на линиях электропередачи. Об этом сообщает первый... РИА Новости Крым, 12.12.2024

2024-12-12T12:40

2024-12-12T12:40

2024-12-12T12:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Жители Симферопольского и Белогорского районов, а также Феодосии в четверг остались без света из-за аварий на линиях электропередачи. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По информации Воронкина, обесточены 33 трансформаторные подстанции."Без света находятся порядка 6046 человек", - уточнил он.Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.Как ранее сообщалось, в Феодосии без электроснабжения остались жители 30 улиц и переулков. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму внедряют интеллектуальную систему учета электроэнергии, позволяющую рассчитывать потери и оценивать эффективность работы сетей. Инновации уже запущены в Трудовском сельском поселении, следующее на очереди – село Живописное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в"Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии

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белогорский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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