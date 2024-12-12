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Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света
Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света
Жители Симферопольского и Белогорского районов, а также Феодосии в четверг остались без света из-за аварий на линиях электропередачи. Об этом сообщает первый... РИА Новости Крым, 12.12.2024
2024-12-12T12:40
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крым
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Жители Симферопольского и Белогорского районов, а также Феодосии в четверг остались без света из-за аварий на линиях электропередачи. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По информации Воронкина, обесточены 33 трансформаторные подстанции."Без света находятся порядка 6046 человек", - уточнил он.Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.Как ранее сообщалось, в Феодосии без электроснабжения остались жители 30 улиц и переулков. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму внедряют интеллектуальную систему учета электроэнергии, позволяющую рассчитывать потери и оценивать эффективность работы сетей. Инновации уже запущены в Трудовском сельском поселении, следующее на очереди – село Живописное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в"Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
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РИА Новости Крым
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крым, феодосия, симферопольский район, белогорский район, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, электростанция, жкх, жкх крыма и севастополя, владимир воронкин, общество, новости крыма
Массовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света

В Крыму более 6 тысяч жителей остались без электричества из-за аварий на сетях

12:40 12.12.2024 (обновлено: 12:42 12.12.2024)
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Жители Симферопольского и Белогорского районов, а также Феодосии в четверг остались без света из-за аварий на линиях электропередачи. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение электроэнергии в городе Феодосия, населенных пунктах Симферопольского района (село Перевальное) и Белогорского района (села Курортное, Красногорье, Баланово, Верхние Орешники, Нижние Орешники)", - говорится в сообщении.
По информации Воронкина, обесточены 33 трансформаторные подстанции.
"Без света находятся порядка 6046 человек", - уточнил он.
Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.
Как ранее сообщалось, в Феодосии без электроснабжения остались жители 30 улиц и переулков.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму внедряют интеллектуальную систему учета электроэнергии, позволяющую рассчитывать потери и оценивать эффективность работы сетей. Инновации уже запущены в Трудовском сельском поселении, следующее на очереди – село Живописное.
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