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Часть Феодосии осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.12.2024
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Часть Феодосии осталась без света из-за аварии
Часть Феодосии осталась без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.12.2024
Часть Феодосии осталась без света из-за аварии
Авария на электрических сетях в четверг оставила без электричества жителей 30 улиц и переулков в Феодосии, сообщает Telegram-канал государственного предприятия... РИА Новости Крым, 12.12.2024
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крым
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Авария на электрических сетях в четверг оставила без электричества жителей 30 улиц и переулков в Феодосии, сообщает Telegram-канал государственного предприятия "Крымэнерго".По данным предприятия, света нет в домах на улицах Горького, Земская, Русская, 1 Мая, Кочмарского, Победы, Пономаревой, Советская, Куйбышева, Вересаева, К. Маркса, Мокроуса, Пушкина, Революционная, Стамова, Галерейная.Также электричество отсутствует в домах на переулках Андреевский, Военноморской, Краснофлотский, Первомайский, Пономаревой, Галерейный, Конечный, Куйбышева, Мопровский, Воинский, Славянский, Беломорский, Кочмарского, Советский.Бригада энергетиков устраняет последствия аварии. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Власти Крыма ранее выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
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РИА Новости Крым
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Часть Феодосии осталась без света из-за аварии

В Феодосии на 30 улицах и переулках нет электричества из-за аварии на сетях

12:02 12.12.2024 (обновлено: 12:05 12.12.2024)
 
© РИА Новости КрымОсень в Феодосии
Осень в Феодосии - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Авария на электрических сетях в четверг оставила без электричества жителей 30 улиц и переулков в Феодосии, сообщает Telegram-канал государственного предприятия "Крымэнерго".
По данным предприятия, света нет в домах на улицах Горького, Земская, Русская, 1 Мая, Кочмарского, Победы, Пономаревой, Советская, Куйбышева, Вересаева, К. Маркса, Мокроуса, Пушкина, Революционная, Стамова, Галерейная.
Также электричество отсутствует в домах на переулках Андреевский, Военноморской, Краснофлотский, Первомайский, Пономаревой, Галерейный, Конечный, Куйбышева, Мопровский, Воинский, Славянский, Беломорский, Кочмарского, Советский.
Бригада энергетиков устраняет последствия аварии. Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Власти Крыма ранее выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики.
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КрымФеодосияГУП РК "Крымэнерго"Энергосистема КрымаОтключение электроэнергии в КрымуЭлектросетиНовости КрымаЖКХЖКХ Крыма и СевастополяОбщество
 
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