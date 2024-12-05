https://crimea.ria.ru/20241205/v-krymu-nachali-vnedryat-umnuyu-sistemu-ucheta-elektroenergii-1142403934.html

В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии

В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии - РИА Новости Крым, 05.12.2024

В Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии

В Крыму внедряют интеллектуальную систему учета электроэнергии, позволяющую рассчитывать потери и оценивать эффективность работы сетей, сообщил глава республики РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T13:57

2024-12-05T13:57

2024-12-05T13:57

крым

сергей аксенов

симферопольский район

энергосистема крыма

электросети

электросети крыма

электричество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. В Крыму внедряют интеллектуальную систему учета электроэнергии, позволяющую рассчитывать потери и оценивать эффективность работы сетей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, ожидается, что эффект от внедрения этой системы будет значительным.Аксенов также добавил, что на сегодняшний день практически полностью выполнены работы по обрезке деревьев вдоль линий электропередачи. Помимо этого, внепланово проведена обрезка еще 25 тысяч деревьев. В результате обрывов проводов в период непогоды стало в 10 раз меньше, указал он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, симферопольский район, энергосистема крыма, электросети, электросети крыма, электричество, новости крыма