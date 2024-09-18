https://crimea.ria.ru/20240918/chastye-avarii-na-elektrosetyakh-kryma-chto-proiskhodit-i-kak-reshayut-problemu-1140404663.html

Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему

Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Частые аварии на электросетях Крыма: что происходит и как решают проблему

Выход их строя оборудования и частое аварийное отключение света в Крыму было связано с жарой, которая пришлась на масштабные работы по реконструкции подстанций... РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T06:10

2024-09-18T06:10

2024-09-18T06:10

гуп рк "крымэнерго"

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Заместитель начальника управления по электрическим сетям и защите от перенапряжения ГУП РК "Крымэнерго" Андрей Фомин Заместитель начальника управления по электрическим сетям и защите от перенапряжения ГУП РК "Крымэнерго" Андрей Фомин audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Выход их строя оборудования и частое аварийное отключение света в Крыму было связано с жарой, которая пришлась на масштабные работы по реконструкции подстанций и модернизации сетей, но ситуация изменится уже к концу текущего года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замначальника управления по электрическим сетям и защите от перенапряжений ГУП РК "Крымэнерго" Андрей Фомин.О причинах частых отключений света в курортный сезонПо словам Фомина, большая часть аварий приходится на сети 6 – 10 киловольт (кВ)."Это наши трансформаторные подстанции, так называемые "АТПшки", которые мы можем видеть в городе. У них воздушное охлаждение – нет принудительного, вентиляции. Они стоят на воздухе в металлическом ящике, и если на улице 40 градусов, то внутри достигает 70-80", – объяснил специалист.В итоге минувшим летом, которое оказалось очень жарким, было чрезвычайно много перегрузок на сетях, отметил он. По словам Фомина, максимальная нагрузка по потреблению электроэнергии в Крыму пришлась на 18 июня. Она составила 1 603 МВт, что на 13% больше, чем прошлым летом.Причем новый показатель стремится к среднестатистической нагрузке в зимний период (1640 МВт), тогда как средним значением считается уровень потребления от 1200 до 1400 МВт, подчеркнул Фомин. Все это указывает на то, что необходимо как можно скорее снижать нагрузку на сети, констатировал специалист.Но проблема перегрузок на сетях решается комплексно и предусматривает также реконструкцию устаревших электроподстанций, добавил Фомин.В частности, на Южнобережье шла летом и продолжается сейчас глобальная реконструкция сетей 110 кВ, подчеркнул сотрудник "Крымэнерго". В результате ЮБК лишилось четверти подстанций, что значительно усилило нагрузку на оборудование оставшихся объектов сети и вызывало вереницу аварий."На реконструкции находятся подстанция "Артек", "Гаспра" и "Лучистая", где пусконаладочные работы уже проведены. То есть три подстанции на 110 кВ из одиннадцати, которые на ЮБК, находятся в состоянии ремонта. Поэтому мы не могли обеспечить надежную схему. Ведь мы перераспределяем нагрузку на другие подстанции и те выходят из строя, достигая максимума своей мощности", – объяснил Фомин.Как идет реконструкция и модернизация электросетей в КрымуРаботы по реконструкции подстанции "Лучистая", по словам Фомина, должны завершить к концу текущего – началу следующего года. Обновленные подстанции "Артек" и "Гаспра" появятся не ранее середины 2025-го, возможно к лету, уточнил он."И будет более стабильное подключение, конечно. Потому что будет больше мощности, которую мы можем выдать потребителю, и больше запас прочности, куда по сетям распределить нагрузку", – поделился ожиданиями Фомин.И подчеркнул, что в текущем году в Крыму было реконструировано и введено в эксплуатацию три электроподстанции на 110 кВ.Кроме того, к декабрю Крым должен получить еще одну электроподстанцию на – на этот раз совершенно новую, добавил он."В конце года мы планируем сдать в эксплуатацию подстанцию 110 кВ "Юнга", которая строится в районе Коктебеля. Ввиду того, что она новая, к ней еще подводятся новые линии – 110 кВ и 35кВ", – уточнил Фомин.Помимо этого, по его словам, за текущий год только в Симферопольском районе было заменено более 130 трансформаторных подстанций (ТП) и до конца декабря планируется заменить еще 15. Еще 28 новых ТП должны появиться в Белогорском, Ленинском и Сакском районах Крыма, добавил специалист.Он подчеркнул, что нагрузка на сети в Крыму зависит по густонаселенности и ей подвержены, как правило, центральные районы и Южный берег Крыма (ЮБК). Несмотря на это в каждом районе республики проводятся мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду."Наше предприятие получает паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода. Разрабатывается целый комплекс мероприятий по разному классу напряжений, до 1 ноября эта работа должна быть завершена", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов уволил главу подразделения Южных электрических сетей "Крымэнерго"Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

https://crimea.ria.ru/20240909/v-krymu-uchastki-dlya-boytsov-svo--podklyuchayut-k-elektrosetyam-1140221228.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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