Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
Аксенов: в Крыму реализуется программа реконструкции трансформаторных подстанций
13:35 19.07.2024 (обновлено: 13:48 19.07.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности. Об этом в пятницу сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Больших электроподстанций достаточно - здесь проблем нет. А вот малые, где мощность трансформаторных подстанций ограничена, - там планируется реконструкция", - сказал глава региона в эфире телеканала "Россия 24".
По словам руководителя республики, сейчас частично программа уже реализуется, наибольшие объемы работ в этой связи проводятся в Симферопольском районе.
"Движемся по нескольких районам. Только в этом году в Симферопольском районе поменяли более 300 подстанций. В целом, к сожалению, все вопросы с "Крымэнерго" пока мы не отшлифовали", - констатировал Аксенов.
Из-за перегрузок в энергосистеме на Юге России компания "Крымэнерго" перешла в режим повышенной готовности, сообщалось ранее. В Крыму действуют веерные графики отключения электроэнергии.
Графики размещены на официальном сайте предприятия и на страничках компании в соцсетях. В случае их нарушений потребителей просят сообщать об этом на телефон "горячей линии": 8 800 506-00-12 и 0 800 506-00-12, в чат-бот в мессенджере Telegram , или по СМС на номер +7 978 993-69-51, с указанием точного адреса и краткого описания проблемы. Кроме того, открыты дополнительные телефонные линии: 8 800 777-12-71, 0 800 777-12-71 и +7 978 535 35 35.
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