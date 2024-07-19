https://crimea.ria.ru/20240719/energetika-kryma-chto-delayut-dlya-uvelicheniya-moschnosti-1138990320.html

Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Энергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

В Крыму реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности. Об этом в пятницу сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T13:35

2024-07-19T13:35

2024-07-19T13:48

сергей аксенов

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крым

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму реконструируют малые трансформаторные подстанции для увеличения их мощности. Об этом в пятницу сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам руководителя республики, сейчас частично программа уже реализуется, наибольшие объемы работ в этой связи проводятся в Симферопольском районе."Движемся по нескольких районам. Только в этом году в Симферопольском районе поменяли более 300 подстанций. В целом, к сожалению, все вопросы с "Крымэнерго" пока мы не отшлифовали", - констатировал Аксенов.Из-за перегрузок в энергосистеме на Юге России компания "Крымэнерго" перешла в режим повышенной готовности, сообщалось ранее. В Крыму действуют веерные графики отключения электроэнергии.Графики размещены на официальном сайте предприятия и на страничках компании в соцсетях. В случае их нарушений потребителей просят сообщать об этом на телефон "горячей линии": 8 800 506-00-12 и 0 800 506-00-12, в чат-бот в мессенджере Telegram , или по СМС на номер +7 978 993-69-51, с указанием точного адреса и краткого описания проблемы. Кроме того, открыты дополнительные телефонные линии: 8 800 777-12-71, 0 800 777-12-71 и +7 978 535 35 35.Читайте также на РИА Новости Крым:График отключений света в Крыму по регионам на пятницуКрупная авария на электроподстанции в Ялте: обесточены 20 трансформаторовАксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамство

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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