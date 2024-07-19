https://crimea.ria.ru/20240719/grafik-otklyucheniy-sveta-v-krymu-po-regionam-na-pyatnitsu-1138988206.html

График отключений света в Крыму по регионам на пятницу

График отключений света в Крыму по регионам на пятницу - РИА Новости Крым, 19.07.2024

График отключений света в Крыму по регионам на пятницу

В пятницу в Крыму сохраняются графики веерных отключений абонентов по региону в связи с аномальной жарой и повышением нагрузок на энергосистему Юга России. Об... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T11:53

2024-07-19T11:53

2024-07-19T11:53

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохраняются графики веерных отключений абонентов по региону в связи с аномальной жарой и повышением нагрузок на энергосистему Юга России. Об этом предупредили в "Крымэнерго.""В связи с аномальной жарой и повышением нагрузок на энергосистему Юга России, а также для сохранения устойчивости энергетической инфраструктуры Республики Крым, 19 июля 2024 года введен график временного ограничения потребления электроэнергии на полуострове", - сказано в сообщении.Отключения будут вводиться ориентировочно на 2-3 часа. Полный список улиц, подпадающих под графики, размещены на официальном сайте и на страничках компании в соцсетях.В случае их нарушений потребител могут обращаться на телефон "горячей линии": 8 800 506-00-12 и 0 800 506-00-12, в чат-бот в мессенджере Telegram , или по СМС на номер +7 978 993-69-51, с указанием точного адреса и краткого описания проблемы. Кроме того, открыты дополнительные телефонные линии: 8 800 777-12-71, 0 800 777-12-71 и +7 978 535 35 35.На Юге России на этой неделе дважды был установлен абсолютный максимум по потреблению электричества, сообщалось в Telegram-канале системного оператора Единой энергетической системы (ЕЭС) России.Читайте также на РИА Новости Крым:Нагрузка растет – "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовностиВеерные отключения в Алуште - санатории и кафе запаслись генераторамиПо факту аварии на подстанции в Ялте прокуратура начала проверку

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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