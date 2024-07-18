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Веерные отключения в Алуште - санатории и кафе запаслись генераторами - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Веерные отключения в Алуште - санатории и кафе запаслись генераторами
Веерные отключения в Алуште - санатории и кафе запаслись генераторами - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Веерные отключения в Алуште - санатории и кафе запаслись генераторами
Графики отключений света в Алуште не повлияют на комфорт отдыхающих, поскольку все санатории и предприятия сервиса обеспечены генераторами и готовы оперативно... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T15:10
2024-07-18T15:10
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Графики отключений света в Алуште не повлияют на комфорт отдыхающих, поскольку все санатории и предприятия сервиса обеспечены генераторами и готовы оперативно переходить на временное автономное обеспечение в случае необходимости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.Она подчеркнула, что также генераторами обеспечены объекты сервиса - рестораны и кафе, а ресурсники своевременно доводят графики вероятных отключений, поэтому руководители предприятий смогут оперативно переключиться на генераторы."Никакой паники среди алуштинцев нет. Город работает в спокойном режиме, понимая, что жара в Алуште сегодня 44 градуса - никакие сети, конечно, выдержать не могут", - подытожила мэр курорта.Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения света по всей территории Республики Крым, сообщали ранее в "Крымэнерго". В частности компания довела графики отключений, которые в четверг могут применить в Алуште, Симферополе, Керчи, Феодосии, Судаке и районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Алуште на треть выросло число туристовПутин оценил работу главы Алушты Галины Огневой
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галина огнева, алушта, отключение электроэнергии в крыму, электросети, энергосистема крыма, туризм в крыму, отдых в крыму, новости крыма, крым
Веерные отключения в Алуште - санатории и кафе запаслись генераторами

В Алуште комфорт туристов в периоды отключения света обеспечат генераторами - власти

15:10 18.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Туристы в Алуште
Туристы в Алуште - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Графики отключений света в Алуште не повлияют на комфорт отдыхающих, поскольку все санатории и предприятия сервиса обеспечены генераторами и готовы оперативно переходить на временное автономное обеспечение в случае необходимости. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала глава администрации Алушты Галина Огнева.
"Невзирая на сложности, которые у нас сегодня есть с поставкой электроэнергии, отдыхающим волноваться не нужно: в санаториях есть генераторы, которые обеспечат подачу электроэнергии", - сказала Огнева.
Она подчеркнула, что также генераторами обеспечены объекты сервиса - рестораны и кафе, а ресурсники своевременно доводят графики вероятных отключений, поэтому руководители предприятий смогут оперативно переключиться на генераторы.
"Никакой паники среди алуштинцев нет. Город работает в спокойном режиме, понимая, что жара в Алуште сегодня 44 градуса - никакие сети, конечно, выдержать не могут", - подытожила мэр курорта.
Из-за экстремально высоких температур и в связи с ростом уровня потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения света по всей территории Республики Крым, сообщали ранее в "Крымэнерго". В частности компания довела графики отключений, которые в четверг могут применить в Алуште, Симферополе, Керчи, Феодосии, Судаке и районах.
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