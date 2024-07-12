https://crimea.ria.ru/20240712/putin-otsenil-rabotu-glavy-alushty-galiny-ognevoy-1138788306.html
Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой
Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой
Главе Алушты Галине Огневой присвоили звание "Заслуженный работник местного самоуправления". Об этом сообщает администрация Алушты. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T09:38
2024-07-12T09:38
2024-07-12T09:40
алушта
галина огнева
новости
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134692289_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a63ad0599f62ed153348cb689bace2a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Главе Алушты Галине Огневой присвоили звание "Заслуженный работник местного самоуправления". Об этом сообщает администрация Алушты."Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу главе администрации города Алушты Галине Огневой присвоено Почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", - говорится в сообщении.Награду Галине Огневой вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Вручение прошло в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.
алушта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134692289_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c2b117feafacb069ce2613ed4a1009ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алушта, галина огнева, новости, новости крыма, крым
Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой
Главе Алушты Огневой присвоили звание "Заслуженный работник местного самоуправления"
09:38 12.07.2024 (обновлено: 09:40 12.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Главе Алушты Галине Огневой присвоили звание "Заслуженный работник местного самоуправления". Об этом сообщает администрация Алушты.
"Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу главе администрации города Алушты Галине Огневой присвоено Почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Награду Галине Огневой вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Вручение прошло в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.