https://crimea.ria.ru/20240712/putin-otsenil-rabotu-glavy-alushty-galiny-ognevoy-1138788306.html

Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой

Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой

Главе Алушты Галине Огневой присвоили звание "Заслуженный работник местного самоуправления". Об этом сообщает администрация Алушты. РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T09:38

2024-07-12T09:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Главе Алушты Галине Огневой присвоили звание "Заслуженный работник местного самоуправления". Об этом сообщает администрация Алушты."Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу главе администрации города Алушты Галине Огневой присвоено Почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", - говорится в сообщении.Награду Галине Огневой вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Вручение прошло в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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