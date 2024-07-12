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Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой
Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой
Главе Алушты Галине Огневой присвоили звание "Заслуженный работник местного самоуправления". Об этом сообщает администрация Алушты. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Главе Алушты Галине Огневой присвоили звание "Заслуженный работник местного самоуправления". Об этом сообщает администрация Алушты."Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу главе администрации города Алушты Галине Огневой присвоено Почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", - говорится в сообщении.Награду Галине Огневой вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Вручение прошло в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.
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Путин оценил работу главы Алушты Галины Огневой

Главе Алушты Огневой присвоили звание "Заслуженный работник местного самоуправления"

09:38 12.07.2024 (обновлено: 09:40 12.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГалина Огнёва, глава администрации города Алушты
Галина Огнёва, глава администрации города Алушты - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Главе Алушты Галине Огневой присвоили звание "Заслуженный работник местного самоуправления". Об этом сообщает администрация Алушты.
"Указом президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу главе администрации города Алушты Галине Огневой присвоено Почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации", - говорится в сообщении.
© Telegram Галина ОгневаГлаве администрации города Алушты Галине Огневой присвоено почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации"
Главе администрации города Алушты Галине Ивановне Огневой присвоено Почетное звание Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации
© Telegram Галина Огнева
Главе администрации города Алушты Галине Огневой присвоено почетное звание "Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации"
Награду Галине Огневой вручил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.
Вручение прошло в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца в Москве.
 
АлуштаГалина ОгневаНовостиНовости КрымаКрым
 
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