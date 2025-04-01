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Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки
Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки
Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение четырем бригадам противника, потери ВСУ составили 180 боевиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T14:32
2025-04-01T14:32
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение четырем бригадам противника, потери ВСУ составили 180 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также расчеты артиллерии нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 15 населенных пунктов Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих. Также уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления беспилотниками.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 тысячи военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиковНовости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУЖуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли 11 тысяч солдат
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РИА Новости Крым
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу
Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки

ВСУ в Курской области за сутки потеряли 180 боевиков – Минобороны

14:32 01.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение четырем бригадам противника, потери ВСУ составили 180 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Отражены две контратаки противника", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также расчеты артиллерии нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 15 населенных пунктов Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих. Также уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления беспилотниками.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 тысячи военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера и другую технику.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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