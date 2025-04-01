https://crimea.ria.ru/20250401/boi-v-kurskoy-oblasti-vsu-poteryali-180-boevikov-za-sutki-1145363312.html

Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки

Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки

Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение четырем бригадам противника, потери ВСУ составили 180 боевиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T14:32

2025-04-01T14:32

2025-04-01T14:32

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

министерство обороны рф

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение четырем бригадам противника, потери ВСУ составили 180 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также расчеты артиллерии нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 15 населенных пунктов Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих. Также уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления беспилотниками.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 тысячи военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиковНовости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУЖуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли 11 тысяч солдат

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу