https://crimea.ria.ru/20250401/boi-v-kurskoy-oblasti-vsu-poteryali-180-boevikov-za-sutki-1145363312.html
Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки
Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки
Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение четырем бригадам противника, потери ВСУ составили 180 боевиков. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T14:32
2025-04-01T14:32
2025-04-01T14:32
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145363194_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0ec8c767215d63ebde038c48e8496c6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение четырем бригадам противника, потери ВСУ составили 180 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также расчеты артиллерии нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 15 населенных пунктов Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих. Также уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления беспилотниками.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 тысячи военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера и другую технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в Курской области превысили 71 тысячу боевиковНовости СВО: армия России ударила по 157 районам скопления ВСУЖуткие цифры: ВСУ за неделю потеряли 11 тысяч солдат
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/01/1145363194_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f7e2c0e3d163b84d4064951ca69c568.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, потери всу
Бои в Курской области: ВСУ потеряли 180 боевиков за сутки
ВСУ в Курской области за сутки потеряли 180 боевиков – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Российские войска в Курской области за прошедшие сутки нанесли поражение четырем бригадам противника, потери ВСУ составили 180 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня. Отражены две контратаки противника", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая и армейская авиация, а также расчеты артиллерии нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 15 населенных пунктов Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих. Также уничтожены два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления беспилотниками.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 71 тысячи военнослужащих, 403 танка, 329 боевых машин пехоты, 293 бронетранспортера и другую технику.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: