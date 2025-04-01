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Правила дорожного движения изменили с 1 апреля - что нового - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Правила дорожного движения изменили с 1 апреля - что нового
Правила дорожного движения изменили с 1 апреля - что нового - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Правила дорожного движения изменили с 1 апреля - что нового
С 1 апреля водительские удостоверения в России больше не будут продлевать автоматически, а штрафы за нетрезвую езду вырастут. Об этих и других изменениях в... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T15:56
2025-04-01T15:56
новости
пдд (правила дорожного движения)
закон и право
россия
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА новости Крым. С 1 апреля водительские удостоверения в России больше не будут продлевать автоматически, а штрафы за нетрезвую езду вырастут. Об этих и других изменениях в правилах дорожного движения во вторник напомнили в комитете Госсовета Крыма по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.Кроме того, с 1 апреля штраф за превышение скорости более 80 км/ч возрастает до 7,5 тысяч рублей, за вождение в нетрезвом виде — до 45 тысяч рублей. Выезд на встречную полосу обойдется в 7,5 тысяч рублей. Штраф за повторное отсутствие ОСАГО увеличен до 3-5 тысяч рублей.Кроме того, до 1 апреля 2025 года иностранцам необходимо было заменить права на российские. Эта норма не касается граждан Белоруссии. Для мусоровозов введут мораторий на оплату за вред дорожному полотну и на штрафы за перегруз. Мораторий действует до 1 марта 2028 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда на дорогах Крыма появятся новые дорожные знакиНовые знаки на дорогах России – эксперт оценил плюсы и минусыВ Крыму установят новые камеры фиксации нарушений на дорогах
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новости, пдд (правила дорожного движения), закон и право, россия, новости, общество
Правила дорожного движения изменили с 1 апреля - что нового

Правила дорожного движения изменили - 1 апреля в силу вступают ряд изменений

15:56 01.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ России начали выдавать водительские удостоверения нового образца
В России начали выдавать водительские удостоверения нового образца - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА новости Крым. С 1 апреля водительские удостоверения в России больше не будут продлевать автоматически, а штрафы за нетрезвую езду вырастут. Об этих и других изменениях в правилах дорожного движения во вторник напомнили в комитете Госсовета Крыма по транспорту, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству.
"Продленные права больше не продлеваются автоматически. Требуется медицинская справка и уплата госпошлины", - напомнили в пресс-службе.
Кроме того, с 1 апреля штраф за превышение скорости более 80 км/ч возрастает до 7,5 тысяч рублей, за вождение в нетрезвом виде — до 45 тысяч рублей. Выезд на встречную полосу обойдется в 7,5 тысяч рублей. Штраф за повторное отсутствие ОСАГО увеличен до 3-5 тысяч рублей.

"Скидка на своевременно оплаченные штрафы уменьшена до 25%, но срок оплаты увеличен до 30 дней", - подчеркнули в профильном комитете.

Кроме того, до 1 апреля 2025 года иностранцам необходимо было заменить права на российские. Эта норма не касается граждан Белоруссии. Для мусоровозов введут мораторий на оплату за вред дорожному полотну и на штрафы за перегруз. Мораторий действует до 1 марта 2028 года.
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