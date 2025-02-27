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Новые знаки на дорогах России – эксперт оценил плюсы и минусы - РИА Новости Крым, 27.02.2025
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Новые знаки на дорогах России – эксперт оценил плюсы и минусы
Новые знаки на дорогах России – эксперт оценил плюсы и минусы - РИА Новости Крым, 27.02.2025
Новые знаки на дорогах России – эксперт оценил плюсы и минусы
Объединение нескольких дорожных знаков в единую табличку снизит информационный визуальный шум на дорогах России, при этом такая инициатива не вносит... РИА Новости Крым, 27.02.2025
2025-02-27T17:24
2025-02-27T17:24
дорожное движение
радио "спутник в крыму"
мнения
дорожные знаки
транспорт
пдд (правила дорожного движения)
безопасность
росстандарт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Объединение нескольких дорожных знаков в единую табличку снизит информационный визуальный шум на дорогах России, при этом такая инициатива не вносит принципиальных изменений в правила дорожного движения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил автоэксперт Петр Шкуматов.Росстандарт ранее опубликовал изменения к ГОСТу по организации дорожного движения, которые вводят новые дорожные знаки и правила их применения. В частности, табличка, определяющая период действия дорожных знаков, стала включать конкретные месяцы. Знак "Стоп-линия" теперь будет иметь вертикальную версию. Появилась табличка "Глухие". Несколько знаков теперь могут быть объединены в одной табличке. Регионы могут использовать стандарт уже сейчас – с 1 января 2026 он станет обязательным.При этом он констатирует, что водителям все же придется быть внимательнее, поскольку уточняющие "иконки" на знаках, утвержденных новым ГОСТом, имеют маленький размер."Например, знак парковки будет совмещен с табличкой дополнительной информации. Если речь идет о платной парковке, это изображение монетки. Или же это способ постановки. Вот эти уточняющие "иконки" будут размещены в правом нижнем углу, они достаточно мелкие. Чтобы разобраться, как можно ставить машину в конкретном месте, придет вглядываться", – поясняет эксперт.В целом, по его мнению, объединение некоторых знаков в единый блок – правильное решение, поскольку это позволит разгрузить визуальный ряд на улицах и поможет водителям лучше оценивать дорожную обстановку, не отвлекаясь на большое число табличек.С 1 января 2025 года в России также вступил в силу законопроект об усилении ответственности за некоторые виды нарушений правил дорожного движения. В частности, штраф за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение вырос до 45 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостамК каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дорогиПочти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
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РИА Новости Крым
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дорожное движение, мнения, дорожные знаки, транспорт, пдд (правила дорожного движения), безопасность, росстандарт
Новые знаки на дорогах России – эксперт оценил плюсы и минусы

Новые знаки на дорогах России снизят информационный шум – мнение

17:24 27.02.2025
 
© РИА Новости . Юлий Ахромеев / Перейти в фотобанкДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости . Юлий Ахромеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Объединение нескольких дорожных знаков в единую табличку снизит информационный визуальный шум на дорогах России, при этом такая инициатива не вносит принципиальных изменений в правила дорожного движения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил автоэксперт Петр Шкуматов.
Росстандарт ранее опубликовал изменения к ГОСТу по организации дорожного движения, которые вводят новые дорожные знаки и правила их применения. В частности, табличка, определяющая период действия дорожных знаков, стала включать конкретные месяцы. Знак "Стоп-линия" теперь будет иметь вертикальную версию. Появилась табличка "Глухие". Несколько знаков теперь могут быть объединены в одной табличке. Регионы могут использовать стандарт уже сейчас с 1 января 2026 он станет обязательным.
"Ничего серьезного не изменится. Не надо паниковать. Новые правила дорожного движения учить не придется", – успокаивает водителей Шкуматов.
При этом он констатирует, что водителям все же придется быть внимательнее, поскольку уточняющие "иконки" на знаках, утвержденных новым ГОСТом, имеют маленький размер.
"Например, знак парковки будет совмещен с табличкой дополнительной информации. Если речь идет о платной парковке, это изображение монетки. Или же это способ постановки. Вот эти уточняющие "иконки" будут размещены в правом нижнем углу, они достаточно мелкие. Чтобы разобраться, как можно ставить машину в конкретном месте, придет вглядываться", – поясняет эксперт.
В целом, по его мнению, объединение некоторых знаков в единый блок – правильное решение, поскольку это позволит разгрузить визуальный ряд на улицах и поможет водителям лучше оценивать дорожную обстановку, не отвлекаясь на большое число табличек.

"Есть научное исследование, что одновременно среднестатистический водитель может воспринять три дорожных знака в поле своего зрения. У нас бывает так, что на одном участке улицы установлены 30 таких знаков. Новая инициатива призвана погасить этот информационный шум", – считает Шкуматов.

С 1 января 2025 года в России также вступил в силу законопроект об усилении ответственности за некоторые виды нарушений правил дорожного движения. В частности, штраф за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение вырос до 45 тысяч рублей.
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Радио "Спутник в Крыму"Дорожное движениеМненияДорожные знакиТранспортПДД (Правила дорожного движения)БезопасностьРосстандарт
 
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