https://crimea.ria.ru/20250227/novye-znaki-na-dorogakh-rossii--ekspert-otsenil-plyusy-i-minusy-1144529611.html

Новые знаки на дорогах России – эксперт оценил плюсы и минусы

Новые знаки на дорогах России – эксперт оценил плюсы и минусы - РИА Новости Крым, 27.02.2025

Новые знаки на дорогах России – эксперт оценил плюсы и минусы

Объединение нескольких дорожных знаков в единую табличку снизит информационный визуальный шум на дорогах России, при этом такая инициатива не вносит... РИА Новости Крым, 27.02.2025

2025-02-27T17:24

2025-02-27T17:24

2025-02-27T17:24

дорожное движение

радио "спутник в крыму"

мнения

дорожные знаки

транспорт

пдд (правила дорожного движения)

безопасность

росстандарт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости Крым. Объединение нескольких дорожных знаков в единую табличку снизит информационный визуальный шум на дорогах России, при этом такая инициатива не вносит принципиальных изменений в правила дорожного движения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил автоэксперт Петр Шкуматов.Росстандарт ранее опубликовал изменения к ГОСТу по организации дорожного движения, которые вводят новые дорожные знаки и правила их применения. В частности, табличка, определяющая период действия дорожных знаков, стала включать конкретные месяцы. Знак "Стоп-линия" теперь будет иметь вертикальную версию. Появилась табличка "Глухие". Несколько знаков теперь могут быть объединены в одной табличке. Регионы могут использовать стандарт уже сейчас – с 1 января 2026 он станет обязательным.При этом он констатирует, что водителям все же придется быть внимательнее, поскольку уточняющие "иконки" на знаках, утвержденных новым ГОСТом, имеют маленький размер."Например, знак парковки будет совмещен с табличкой дополнительной информации. Если речь идет о платной парковке, это изображение монетки. Или же это способ постановки. Вот эти уточняющие "иконки" будут размещены в правом нижнем углу, они достаточно мелкие. Чтобы разобраться, как можно ставить машину в конкретном месте, придет вглядываться", – поясняет эксперт.В целом, по его мнению, объединение некоторых знаков в единый блок – правильное решение, поскольку это позволит разгрузить визуальный ряд на улицах и поможет водителям лучше оценивать дорожную обстановку, не отвлекаясь на большое число табличек.С 1 января 2025 года в России также вступил в силу законопроект об усилении ответственности за некоторые виды нарушений правил дорожного движения. В частности, штраф за управление транспортом в состоянии опьянения и невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на опьянение вырос до 45 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостамК каким объектам в Крыму в 2025 году отремонтируют подъездные дорогиПочти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дорожное движение, мнения, дорожные знаки, транспорт, пдд (правила дорожного движения), безопасность, росстандарт