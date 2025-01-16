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В Крыму установят новые камеры фиксации нарушений на дорогах - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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В Крыму установят новые камеры фиксации нарушений на дорогах
В Крыму установят новые камеры фиксации нарушений на дорогах - РИА Новости Крым, 16.01.2025
В Крыму установят новые камеры фиксации нарушений на дорогах
На дорогах Крыма в ближайшее время будут установлены дополнительные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе на въезде в Симферополь на... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T13:55
2025-01-16T13:55
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дороги крыма
анатолий борисенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в ближайшее время будут установлены дополнительные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе на въезде в Симферополь на участке трассы Р-280 (московская трасса – ред.). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.Кроме того, камеры появятся в селе Мирное Симферопольского района и селе Литвиненково Белогорского района. По словам Борисенко, установить там комплексы фиксации нарушений ПДД попросили местные жители, которые жалуются на неконтролируемое движение транспорта.На сегодняшний день на дорогах Крыма установлена 881 камера, из которых 34 фиксируют непристегнутых ремнями безопасности водителей или пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ДТП на дорогах Крыма уменьшилось число погибшихЧто даст Крыму продление госпрограммы социально-экономического развитияНа железнодорожных переездах появится больше видеокамер
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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крым, дороги крыма, анатолий борисенко, госавтоинспекция крыма, мвд по республике крым, транспорт, общество, новости крыма
В Крыму установят новые камеры фиксации нарушений на дорогах

На въездах в Симферополь и под Белогорском установят дополнительные камеры на дорогах

13:55 16.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКамера видеофиксации
Камера видеофиксации - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На дорогах Крыма в ближайшее время будут установлены дополнительные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе на въезде в Симферополь на участке трассы Р-280 (московская трасса – ред.). Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления Госавтоинспекции МВД Крыма Анатолий Борисенко.
"На следующей неделе порядка десяти передвижных комплексов фиксации будет выставлено, в том числе на автодороге "Новороссия" на въезде в Симферополь… Зачастую за сутки по этой дороге проходит столько транспорта, сколько проходит через Крымский мост", - сказал руководитель ведомства.
Кроме того, камеры появятся в селе Мирное Симферопольского района и селе Литвиненково Белогорского района. По словам Борисенко, установить там комплексы фиксации нарушений ПДД попросили местные жители, которые жалуются на неконтролируемое движение транспорта.
На сегодняшний день на дорогах Крыма установлена 881 камера, из которых 34 фиксируют непристегнутых ремнями безопасности водителей или пассажиров.
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