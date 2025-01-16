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В ДНР начал работу автобусный маршрут Донецк – Мариуполь

В ДНР начал работу автобусный маршрут Донецк – Мариуполь - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В ДНР начал работу автобусный маршрут Донецк – Мариуполь

Государственный автобусный маршрут Донецк – Мариуполь открыт в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T15:31

2025-01-16T15:31

2025-01-16T15:50

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика (днр)

мариуполь

новости

новые регионы россии

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Государственный автобусный маршрут Донецк – Мариуполь открыт в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин."Заработал государственный автобусный маршрут Донецк – Мариуполь. Теперь поездки станут комфортнее и безопаснее – посадка и высадка пассажиров будут производиться на официальных остановочных пунктах, а в стоимость билетов включено страхование на время поездки. Также удобнее становится бронирование и приобретение билетов в кассах "Автовокзалов Донбасса", - написал он в своем Telegram-канале.На маршрут, который запустила Донецкая транспортная компания, выйдут четыре автобуса ПАЗ вместимостью 30 пассажиров и четыре "ГАЗели" по 19 посадочных мест, что обеспечит восемь полных рейсов между Донецком и Мариуполем в день.В автобусах можно оплатить поездку картой.Кроме того, по информации Пушилина, в ДНР уже работают 357 муниципальных и 88 межмуниципальных маршрутов, которые обслуживают 1373 автобуса, 40 трамваев и 48 троллейбусов.В начала 2024 года автобусы в Мариуполь стали ежедневно отправляться из Ялты. По информации минтранса, маршрут проходит через Геническ, Акимовку, Мелитополь, Приморск, Бердянск, Мангуш.В октябре Крым и Запорожскую область соединил новый автобусный маршрут Джанкой – Мелитополь, а в ноябре прошлого года из Симферополя в Мариуполь запустили новый автобусный маршрут в Мариуполь, рейсы ежедневные - с Центрального автовокзала крымской столицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комфортно и безопасно: в Феодосии провели капремонт автостанцииСтатистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втроеВ Симферопольском районе Крыма запустили новый пригородный маршрут

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецк, донецкая народная республика (днр), мариуполь, новости, новые регионы россии, транспорт