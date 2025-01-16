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Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности
Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности
Россия и Центральноафриканская Республика продолжают взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности, также существенно увеличился товарооборот между... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T15:58
2025-01-16T15:58
2025-01-16T15:58
владимир путин (политик)
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президент цар фостен арканж туадера
центральноафриканская республика (цар)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Россия и Центральноафриканская Республика продолжают взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности, также существенно увеличился товарооборот между двумя странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в Москве с официальным визитом.По словам российского лидера, товарооборот между странами за год увеличился почти в восемь раз, и хотя абсолютные значения пока невелики, тенденция в этом направлении хорошая."Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать", - добавил Путин.Он также сообщил, что в рамках визита президента ЦАР планируется подписать несколько документов, которые "будут создавать солидную правовую основу" взаимодействия с Россией.Президент республики в свою очередь поблагодари российскую сторону за поставки зерна и топлива, и отметил, что сотрудничество Москвы и Банги "стало примером для всей Африки и является источником вдохновения для многих африканских стран и по всему миру".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях – ПутинРФ придает особое значение укреплению связей со странами Африки – ПутинБольшая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она России
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владимир путин (политик), россия, африка, политика, новости, президент цар фостен арканж туадера, центральноафриканская республика (цар), экономика
Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности
Россия и ЦАР продолжают взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности - Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Россия и Центральноафриканская Республика продолжают взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности, также существенно увеличился товарооборот между двумя странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в Москве с официальным визитом.
"Хотел бы отметить наше сотрудничество в сфере обеспечения безопасности. Мы намерены действовать так же в этом направлении, как и до сих пор. Обсудим с вами и в широком составе эти перспективы, и потом в ходе нашей встречи с глазу на глаз", - сказал Путин.
По словам российского лидера, товарооборот между странами за год увеличился почти в восемь раз, и хотя абсолютные значения пока невелики, тенденция в этом направлении хорошая.
"Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать", - добавил Путин.
Он также сообщил, что в рамках визита президента ЦАР планируется подписать несколько документов, которые "будут создавать солидную правовую основу" взаимодействия с Россией.
Президент республики в свою очередь поблагодари российскую сторону за поставки зерна и топлива, и отметил, что сотрудничество Москвы и Банги "стало примером для всей Африки и является источником вдохновения для многих африканских стран и по всему миру".
"Мы продолжим работать вместе, чтобы укреплять безопасность во всей стране, на границах, откуда бы ни поступала угроза. Чтобы активизировать это сотрудничество, ...мы интенсифицировали обучение наших военных кадров. Были также осуществлены поставки военной техники", - подчеркнул Туандера.
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