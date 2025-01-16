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Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности

Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности

Россия и Центральноафриканская Республика продолжают взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности, также существенно увеличился товарооборот между... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T15:58

2025-01-16T15:58

2025-01-16T15:58

владимир путин (политик)

россия

африка

политика

новости

президент цар фостен арканж туадера

центральноафриканская республика (цар)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Россия и Центральноафриканская Республика продолжают взаимодействовать в вопросах обеспечения безопасности, также существенно увеличился товарооборот между двумя странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой, который находится в Москве с официальным визитом.По словам российского лидера, товарооборот между странами за год увеличился почти в восемь раз, и хотя абсолютные значения пока невелики, тенденция в этом направлении хорошая."Мы готовы при необходимости продолжить оказание гуманитарной помощи. Мы это делаем. В основном это касается поставок продовольствия, прежде всего пшеницы. Готовы и дальше взаимодействовать", - добавил Путин.Он также сообщил, что в рамках визита президента ЦАР планируется подписать несколько документов, которые "будут создавать солидную правовую основу" взаимодействия с Россией.Президент республики в свою очередь поблагодари российскую сторону за поставки зерна и топлива, и отметил, что сотрудничество Москвы и Банги "стало примером для всей Африки и является источником вдохновения для многих африканских стран и по всему миру".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия будет оказывать Африке содействие в различных областях – ПутинРФ придает особое значение укреплению связей со странами Африки – ПутинБольшая экспедиция Росрыболовства в Африку: зачем она России

россия

африка

центральноафриканская республика (цар)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, африка, политика, новости, президент цар фостен арканж туадера, центральноафриканская республика (цар), экономика