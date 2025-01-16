Рейтинг@Mail.ru
Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250116/parad-planet-kakie-nebesnye-tela-mozhno-uvidet-seychas-1143410431.html
Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас
Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас
В течение ближайшего месяца на небе можно увидеть почти все планеты Солнечной системы. В какое время лучше наблюдать за небесными телами и какие должны быть... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T19:48
2025-01-16T19:48
космос
астрономия
новости
общество
эксклюзивы риа новости крым
парад планет
земля
солнце
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/47/1114214732_0:0:3410:1918_1920x0_80_0_0_c5a0f304d3d2d7c9ac6f6a9b1675d28f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В течение ближайшего месяца на небе можно увидеть почти все планеты Солнечной системы. В какое время лучше наблюдать за небесными телами и какие должны быть соблюдены условия, РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.История "парада планет""Под "парадом планет" изначально подразумевалось выстраивание их в одну линию, направленную от Земли, через планеты в космос. Тогда они оказывают максимальное влияние на человека. Но оказалось, что такое выстраивание невозможно, так как у всех планет разные конфигурации орбит", – сказал Сергей Назаров.Он напомнил о временах астронома Николая Коперника, когда человечество выяснило, что планеты вращаются вокруг Солнца. Тогда очень сильна была астрология, и утверждали, что планеты могут влиять на судьбу человека. И чем больше планет, тем это влияние сильнее. Возникла идея, а что будет, если они выстроятся в одну линию?Но астроном, астролог Иоганн Кеплер выяснил, как двигаются планеты, по каким законам. Позже были установлены параметры планетных орбит, и оказалось, что они не могут выстраиваться в одну линию даже в масштабах сотни лет.Когда и где наблюдать за планетамиСергей Назаров рассказывает, что планета Венера сейчас находится максимально далеко от Солнца, поэтому ее удобно наблюдать. Максимально близко к Земле подходит Марс."Юпитер максимально высоко в небе, находится в созвездии Тельца и скоро будет переходить в Близнецы, это тоже способствует удобству наблюдения. Рядом с Венерой находится еще и Сатурн. Он хотя и уже достаточно далеко ушел от нашей планеты, но все еще виден", – уточняет специалист.Поэтому астрономы рекомендуют именно сейчас и в течение ближайшего месяца, наблюдать за планетами. Их активно показывают на экскурсиях в Крымской астрофизической обсерватории, но можно увидеть небесные тела и просто, выйдя на улицу.Он назвал условия для наблюдения небесных тел невооруженным глазом: ясное небо, отсутствие засветки, то есть нужно выключить вокруг себя весь свет или уйти от него подальше."С вечера, около 18 часов, на западном горизонте мы видим Венеру вместе с Сатурном – они сейчас очень близко друг к другу, это очень красиво. Затем ближе к 20-21 часу удобно наблюдать Юпитер, который будет практически над головой. Еще через несколько часов уже достаточно высоко поднимется Марс. Его лучше наблюдать ближе к полуночи", – дал рекомендации научный сотрудник обсерватории.Есть самое удобное время для наблюдения каждой планеты, когда она максимально высоко поднимается над горизонтом. И в течение ночи можно увидеть сейчас почти все планеты Солнечной системы, подчеркнул специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на КрымВспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероидШесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парад
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111421/47/1114214732_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_61ba1d1d1854d4a7f229c36a81391d5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
космос, астрономия, новости, общество, парад планет, земля, солнце
Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас

Почти все планеты Солнечной системы можно увидеть в течение ночи в ближайший месяц

19:48 16.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТелескоп
Телескоп - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В течение ближайшего месяца на небе можно увидеть почти все планеты Солнечной системы. В какое время лучше наблюдать за небесными телами и какие должны быть соблюдены условия, РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

История "парада планет"

"Под "парадом планет" изначально подразумевалось выстраивание их в одну линию, направленную от Земли, через планеты в космос. Тогда они оказывают максимальное влияние на человека. Но оказалось, что такое выстраивание невозможно, так как у всех планет разные конфигурации орбит", – сказал Сергей Назаров.
Он напомнил о временах астронома Николая Коперника, когда человечество выяснило, что планеты вращаются вокруг Солнца. Тогда очень сильна была астрология, и утверждали, что планеты могут влиять на судьбу человека. И чем больше планет, тем это влияние сильнее. Возникла идея, а что будет, если они выстроятся в одну линию?
Но астроном, астролог Иоганн Кеплер выяснил, как двигаются планеты, по каким законам. Позже были установлены параметры планетных орбит, и оказалось, что они не могут выстраиваться в одну линию даже в масштабах сотни лет.

"Поэтому понятие "парад планет" в астрономии не прижилось, и теперь им пользуются только астрологи. Конкретно этого явления мы не увидим. Но сейчас идет планетный сезон, когда небесные тела расположены в удобной конфигурации для наблюдения как в телескоп, так и невооруженным глазом", – объясняет научный сотрудник.

Когда и где наблюдать за планетами

Сергей Назаров рассказывает, что планета Венера сейчас находится максимально далеко от Солнца, поэтому ее удобно наблюдать. Максимально близко к Земле подходит Марс.
"Юпитер максимально высоко в небе, находится в созвездии Тельца и скоро будет переходить в Близнецы, это тоже способствует удобству наблюдения. Рядом с Венерой находится еще и Сатурн. Он хотя и уже достаточно далеко ушел от нашей планеты, но все еще виден", – уточняет специалист.
Поэтому астрономы рекомендуют именно сейчас и в течение ближайшего месяца, наблюдать за планетами. Их активно показывают на экскурсиях в Крымской астрофизической обсерватории, но можно увидеть небесные тела и просто, выйдя на улицу.

"Ситуация меняется каждый день. Например, Сатурн сейчас постепенно уходит, Юпитер уходит, а Марс "в самом разгаре сил" для наблюдения. Видимость одних планет лучше, других становится хуже. Но планетный сезон именно сейчас", – подчеркнул эксперт.

Он назвал условия для наблюдения небесных тел невооруженным глазом: ясное небо, отсутствие засветки, то есть нужно выключить вокруг себя весь свет или уйти от него подальше.
"С вечера, около 18 часов, на западном горизонте мы видим Венеру вместе с Сатурном – они сейчас очень близко друг к другу, это очень красиво. Затем ближе к 20-21 часу удобно наблюдать Юпитер, который будет практически над головой. Еще через несколько часов уже достаточно высоко поднимется Марс. Его лучше наблюдать ближе к полуночи", – дал рекомендации научный сотрудник обсерватории.
Есть самое удобное время для наблюдения каждой планеты, когда она максимально высоко поднимается над горизонтом. И в течение ночи можно увидеть сейчас почти все планеты Солнечной системы, подчеркнул специалист.
"У планетного сезона нет четкой периодичности, и когда он повторится вновь, можно только предсказать, пользуясь астрономическими программами", – подытожил Сергей Назаров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на Крым
Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероид
Шесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парад
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымкосмосАстрономияНовостиОбществоПарад планетЗемляСолнце
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:48Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас
19:31Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом
19:07Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем
18:41В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей
18:31Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
18:09Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с Украиной
17:56Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу
17:36Рейд в Севастополе открыт
17:26Когда в Симферополе достроят Детский центр театрального искусства
17:11В селе под Бахчисараем сгорела "легковушка"
16:56"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
16:50В Севастополе закрыли рейд
16:44Британия и Украина заключили соглашение о "столетнем партнерстве"
16:31Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт
16:12Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык
15:58Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности
15:53Более 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья
15:48Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок
15:31В ДНР начал работу автобусный маршрут Донецк – Мариуполь
15:25Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
Лента новостейМолния