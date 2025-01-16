https://crimea.ria.ru/20250116/parad-planet-kakie-nebesnye-tela-mozhno-uvidet-seychas-1143410431.html

Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас

Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас

В течение ближайшего месяца на небе можно увидеть почти все планеты Солнечной системы. В какое время лучше наблюдать за небесными телами и какие должны быть... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T19:48

2025-01-16T19:48

2025-01-16T19:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В течение ближайшего месяца на небе можно увидеть почти все планеты Солнечной системы. В какое время лучше наблюдать за небесными телами и какие должны быть соблюдены условия, РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.История "парада планет""Под "парадом планет" изначально подразумевалось выстраивание их в одну линию, направленную от Земли, через планеты в космос. Тогда они оказывают максимальное влияние на человека. Но оказалось, что такое выстраивание невозможно, так как у всех планет разные конфигурации орбит", – сказал Сергей Назаров.Он напомнил о временах астронома Николая Коперника, когда человечество выяснило, что планеты вращаются вокруг Солнца. Тогда очень сильна была астрология, и утверждали, что планеты могут влиять на судьбу человека. И чем больше планет, тем это влияние сильнее. Возникла идея, а что будет, если они выстроятся в одну линию?Но астроном, астролог Иоганн Кеплер выяснил, как двигаются планеты, по каким законам. Позже были установлены параметры планетных орбит, и оказалось, что они не могут выстраиваться в одну линию даже в масштабах сотни лет.Когда и где наблюдать за планетамиСергей Назаров рассказывает, что планета Венера сейчас находится максимально далеко от Солнца, поэтому ее удобно наблюдать. Максимально близко к Земле подходит Марс."Юпитер максимально высоко в небе, находится в созвездии Тельца и скоро будет переходить в Близнецы, это тоже способствует удобству наблюдения. Рядом с Венерой находится еще и Сатурн. Он хотя и уже достаточно далеко ушел от нашей планеты, но все еще виден", – уточняет специалист.Поэтому астрономы рекомендуют именно сейчас и в течение ближайшего месяца, наблюдать за планетами. Их активно показывают на экскурсиях в Крымской астрофизической обсерватории, но можно увидеть небесные тела и просто, выйдя на улицу.Он назвал условия для наблюдения небесных тел невооруженным глазом: ясное небо, отсутствие засветки, то есть нужно выключить вокруг себя весь свет или уйти от него подальше."С вечера, около 18 часов, на западном горизонте мы видим Венеру вместе с Сатурном – они сейчас очень близко друг к другу, это очень красиво. Затем ближе к 20-21 часу удобно наблюдать Юпитер, который будет практически над головой. Еще через несколько часов уже достаточно высоко поднимется Марс. Его лучше наблюдать ближе к полуночи", – дал рекомендации научный сотрудник обсерватории.Есть самое удобное время для наблюдения каждой планеты, когда она максимально высоко поднимается над горизонтом. И в течение ночи можно увидеть сейчас почти все планеты Солнечной системы, подчеркнул специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Роскосмос показал редкий рисунок космонавта Леонова с видом на КрымВспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероидШесть планет встанут в ряд над Крымом – когда смотреть Большой парад

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космос, астрономия, новости, общество, парад планет, земля, солнце