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Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с Украиной - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с Украиной
Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с Украиной - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с Украиной
Подписанием с Украиной договора о "столетнем сотрудничестве" Великобритания демонстрирует миру и прежде всего новой администрации США, что она продолжает... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T18:09
2025-01-16T18:12
владимир зеленский
мнения
дмитрий евстафьев
кир стармер
великобритания
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Подписанием с Украиной договора о "столетнем сотрудничестве" Великобритания демонстрирует миру и прежде всего новой администрации США, что она продолжает рассматривать режим Владимира Зеленского в качестве актива и берет над ним свой патронаж. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России Дмитрий Евстафьев.16 января британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский в Киеве подписали соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 3 миллиардов долларов из замороженных российских активов, расширение программы подготовки украинских военных, передачу вооружений, усиление военного сотрудничества для укрепления безопасности Азовского, Балтийского, Черного морей.По словам Евстафьева, на сегодняшний день Зеленский фактически находится в состоянии нарастающей изоляции. В этой ситуации встает вопрос: кто сейчас является оператором проекта "Зеленский"? Таковым, по мнению эксперта, являются уже не США или Евросоюз, а Великобритания "в разных ее проявлениях".По словам Евстафьева, подписание договора является важным политическим шагом и определенным посылом, в первую очередь в адрес новой администрации США. В частности, аналитик обратил внимание на последнюю речь Джо Байдена в качестве американского лидера, который четко дал понять Дональду Трампу, что ему не удастся "перешибить" ту инерцию, в том числе в украинском вопросе, которая была создана при демократах."А сейчас в Киев приезжает Стармер – представитель Лейбористской партии, которую в определенной степени можно назвать британским филиалом Демократической партии США, и говорит, что Британия берет на себя это политическое бремя. Дальше начинается практическая реализация соглашения. Ее, конечно, быть не может, но с точки зрения политико-пропагандистской это шаг очень демонстративный", – подытожил политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны30 тысяч новых беспилотников Британия направит УкраинеЗапад уже поделил Украину – СВР
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владимир зеленский, мнения, дмитрий евстафьев, кир стармер, великобритания, украина
Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с Украиной

Подписанием столетнего договора с Украиной Лондон взял патронаж над проектом "Зеленский"

18:09 16.01.2025 (обновлено: 18:12 16.01.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский и Кир Стармер
Владимир Зеленский и Кир Стармер
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Подписанием с Украиной договора о "столетнем сотрудничестве" Великобритания демонстрирует миру и прежде всего новой администрации США, что она продолжает рассматривать режим Владимира Зеленского в качестве актива и берет над ним свой патронаж. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России Дмитрий Евстафьев.
16 января британский премьер Кир Стармер и Владимир Зеленский в Киеве подписали соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Документ, в частности, предусматривает выделение Украине 3 миллиардов долларов из замороженных российских активов, расширение программы подготовки украинских военных, передачу вооружений, усиление военного сотрудничества для укрепления безопасности Азовского, Балтийского, Черного морей.
По словам Евстафьева, на сегодняшний день Зеленский фактически находится в состоянии нарастающей изоляции. В этой ситуации встает вопрос: кто сейчас является оператором проекта "Зеленский"? Таковым, по мнению эксперта, являются уже не США или Евросоюз, а Великобритания "в разных ее проявлениях".

"Любой договор реален ровно в той части, в которой он может быть исполнен. Все остальное – политическая надстройка. Визит Стармера в Киев на фоне демонстрации неблаговоления Зеленскому и снятия его с довольствия – это демонстрация того, что Зеленский продолжает рассматриваться Британией как актив и она берет патронаж над этим активом", – сказал политолог.

По словам Евстафьева, подписание договора является важным политическим шагом и определенным посылом, в первую очередь в адрес новой администрации США. В частности, аналитик обратил внимание на последнюю речь Джо Байдена в качестве американского лидера, который четко дал понять Дональду Трампу, что ему не удастся "перешибить" ту инерцию, в том числе в украинском вопросе, которая была создана при демократах.
"А сейчас в Киев приезжает Стармер – представитель Лейбористской партии, которую в определенной степени можно назвать британским филиалом Демократической партии США, и говорит, что Британия берет на себя это политическое бремя. Дальше начинается практическая реализация соглашения. Ее, конечно, быть не может, но с точки зрения политико-пропагандистской это шаг очень демонстративный", – подытожил политолог.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымВладимир ЗеленскийМненияДмитрий ЕвстафьевКир СтармерВеликобританияУкраина
 
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