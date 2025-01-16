https://crimea.ria.ru/20250116/britaniya-i-ukraina-zaklyuchili-soglashenie-o-stoletnem-partnerstve-1143402223.html

Британия и Украина заключили соглашение о "столетнем партнерстве"

Британия и Украина заключили соглашение о "столетнем партнерстве" - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Британия и Украина заключили соглашение о "столетнем партнерстве"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали так называемое соглашение о "столетнем партнерстве" между... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T16:44

2025-01-16T16:44

2025-01-16T16:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали так называемое соглашение о "столетнем партнерстве" между странами. Церемония состоялась в Киеве в ходе официального визита главы британского правительства, сообщают украинские СМИ.Соглашение, в частности, касается укрепления обороноспособности и безопасности Украины, достижения консенсуса относительно ее членства в НАТО, укрепления военного сотрудничества в области морской безопасности, усиления экономического и торгового и энергетического сотрудничества, сотрудничества по вопросам миграции и в ряде других сфер.Ранее британское правительство сообщало, что в рамках соглашения страны планируют "повысить уровень безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях". По словам Стармера, договор "создаст новую платформу для усиления безопасности в этих водах и расширит сотрудничество как в военной, так и в гражданской сферах".Лондон обязуется ежегодно предоставлять Киеву военную помощь на 3 млрд фунтов стерлингов "столько времени, сколько потребуется". В ответ Украина предоставляет Британии статус предпочтительного партнера для украинского энергетического сектора, и в сфере добычи важнейших полезных ископаемых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине приняли закон об отправке ВСУ в другие страны30 тысяч новых беспилотников Британия направит УкраинеЗапад уже поделил Украину – СВР

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новости, кир стармер, владимир зеленский, великобритания, украина, политика, в мире