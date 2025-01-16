https://crimea.ria.ru/20250116/nastoyaschiy-patriot-v-bakhchisarae-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1143399964.html

Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации

Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации

В Бахчисарае простились с героем специальной военной операции Максимом Куровым, погибшем при выполнении боевых задач в Курской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T15:25

2025-01-16T15:25

2025-01-16T15:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем специальной военной операции Максимом Куровым, погибшем при выполнении боевых задач в Курской области. Об этом сообщили в администрации Бахчисарайского района.Максим Куров родился в Уренгое, затем семья переехала в Бахчисарай. Учился в Бахчисарайской средней общеобразовательной школе № 3, после окончания девяти классов поступил в Бахчисарайский строительный техникум по специальности "Газовое хозяйство и газовые сети". По окончании учебы был призван на срочную службу, после которой трудился слесарем в Бахчисарайской службе эксплуатации газовых сетей.В марте 2024 Максим Александрович подписал контракт на прохождение военной службы и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Служил в десантно-штурмовой роте в должности стрелка-помощника гранатометчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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