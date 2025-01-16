Рейтинг@Mail.ru
Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250116/nastoyaschiy-patriot-v-bakhchisarae-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-1143399964.html
Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
В Бахчисарае простились с героем специальной военной операции Максимом Куровым, погибшем при выполнении боевых задач в Курской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T15:25
2025-01-16T15:25
крым
новости крыма
бахчисарай
курская область
герои сво
новости
утраты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143399611_0:158:923:677_1920x0_80_0_0_a1b313bc240d801faf85f5c50bbe4a9b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем специальной военной операции Максимом Куровым, погибшем при выполнении боевых задач в Курской области. Об этом сообщили в администрации Бахчисарайского района.Максим Куров родился в Уренгое, затем семья переехала в Бахчисарай. Учился в Бахчисарайской средней общеобразовательной школе № 3, после окончания девяти классов поступил в Бахчисарайский строительный техникум по специальности "Газовое хозяйство и газовые сети". По окончании учебы был призван на срочную службу, после которой трудился слесарем в Бахчисарайской службе эксплуатации газовых сетей.В марте 2024 Максим Александрович подписал контракт на прохождение военной службы и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Служил в десантно-штурмовой роте в должности стрелка-помощника гранатометчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
бахчисарай
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143399611_0:72:923:764_1920x0_80_0_0_a547e581038fce0f235ed2e55a82010b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, бахчисарай, курская область, герои сво, новости , утраты
Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации

В Бахчисарае простились с погибшим на СВО военнослужащим Максимом Куровым

15:25 16.01.2025
 
© Администрация Бахчисарайского районаМаксим Куров
Максим Куров
© Администрация Бахчисарайского района
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем специальной военной операции Максимом Куровым, погибшем при выполнении боевых задач в Курской области. Об этом сообщили в администрации Бахчисарайского района.

"Сегодня в городе Бахчисарай, на Аллее славы, состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Куровым Максимом Александровичем", - говорится в сообщении.

Максим Куров родился в Уренгое, затем семья переехала в Бахчисарай. Учился в Бахчисарайской средней общеобразовательной школе № 3, после окончания девяти классов поступил в Бахчисарайский строительный техникум по специальности "Газовое хозяйство и газовые сети". По окончании учебы был призван на срочную службу, после которой трудился слесарем в Бахчисарайской службе эксплуатации газовых сетей.
В марте 2024 Максим Александрович подписал контракт на прохождение военной службы и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Служил в десантно-штурмовой роте в должности стрелка-помощника гранатометчика.
"Максим Александрович Куров погиб 2 декабря 2024 года в селе Новоивановка Суджанского района Курской области при выполнении задач по восстановлению территориальной целостности границ Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в администрации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаБахчисарайКурская областьГерои СВОНовостиУтраты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
16:50В Севастополе закрыли рейд
16:44Британия и Украина заключили соглашение о "столетнем партнерстве"
16:31Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт
16:12Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык
15:58Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности
15:53Более 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья
15:48Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок
15:31В ДНР начал работу автобусный маршрут Донецк – Мариуполь
15:25Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
15:17Работающие на уборке мазута волонтеры получат медпомощь - Песков
15:11Планировал нападение на школу: в Подмосковье задержан девятиклассник
15:00Захарова назвала невнятной реакцию ЕС на атаку "Турецкого потока"
14:48Встал на защиту Отечества: в Алуште простились с гером СВО
14:40В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков
14:34Сотня улиц Феодосии останется без воды
14:26В Киеве гремят взрывы
14:15Теракт в отношении Игоря Кириллова: задержаны двое фигурантов дела
13:55В Крыму установят новые камеры фиксации нарушений на дорогах
13:43Защитники земли русской: история Судакского десанта
Лента новостейМолния