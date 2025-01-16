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Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
В Бахчисарае простились с героем специальной военной операции Максимом Куровым, погибшем при выполнении боевых задач в Курской области. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T15:25
2025-01-16T15:25
2025-01-16T15:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем специальной военной операции Максимом Куровым, погибшем при выполнении боевых задач в Курской области. Об этом сообщили в администрации Бахчисарайского района.Максим Куров родился в Уренгое, затем семья переехала в Бахчисарай. Учился в Бахчисарайской средней общеобразовательной школе № 3, после окончания девяти классов поступил в Бахчисарайский строительный техникум по специальности "Газовое хозяйство и газовые сети". По окончании учебы был призван на срочную службу, после которой трудился слесарем в Бахчисарайской службе эксплуатации газовых сетей.В марте 2024 Максим Александрович подписал контракт на прохождение военной службы и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Служил в десантно-штурмовой роте в должности стрелка-помощника гранатометчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
В Бахчисарае простились с погибшим на СВО военнослужащим Максимом Куровым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем специальной военной операции Максимом Куровым, погибшем при выполнении боевых задач в Курской области. Об этом сообщили в администрации Бахчисарайского района.
"Сегодня в городе Бахчисарай, на Аллее славы, состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Куровым Максимом Александровичем", - говорится в сообщении.
Максим Куров родился в Уренгое, затем семья переехала в Бахчисарай. Учился в Бахчисарайской средней общеобразовательной школе № 3, после окончания девяти классов поступил в Бахчисарайский строительный техникум по специальности "Газовое хозяйство и газовые сети". По окончании учебы был призван на срочную службу, после которой трудился слесарем в Бахчисарайской службе эксплуатации газовых сетей.
В марте 2024 Максим Александрович подписал контракт на прохождение военной службы и был направлен в зону проведения специальной военной операции. Служил в десантно-штурмовой роте в должности стрелка-помощника гранатометчика.
"Максим Александрович Куров погиб 2 декабря 2024 года в селе Новоивановка Суджанского района Курской области при выполнении задач по восстановлению территориальной целостности границ Российской Федерации в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в администрации.
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