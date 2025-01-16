Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250116/zakharova-otvetila-na-sovet-ryutte-evropeytsam-uchit-russkiy-yazyk-1143400456.html
Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык
Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично посоветовала жителям стран Евросоюза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку это прекрасный РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T16:12
2025-01-16T16:12
новости
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
марк рютте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623527_0:143:3077:1873_1920x0_80_0_0_b5a49f72777fc222d43d0e4ab28f7752.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично посоветовала жителям стран Евросоюза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку это прекрасный язык. Так дипломат прокомментировала предупреждение генсека НАТО Марка Рютте.Ранее Рютте в ходе выступления в Европарламенте заявил, что, если европейцы не поддержат траты на оборону, то через несколько лет им "придется учить русский язык или ехать в Новую Зеландию".Она напомнила, что русский язык является одним из официальных языков ООН, на нем написаны произведения, являющиеся неотъемлемой частью мировой художественной классики. Поэтому нет повода его не учить, добавила дипломат.Самому генсеку НАТО Захарова порекомендовала рассказать о том, что "европейцы и так уже находятся под внешним управлением". Это выражается и в американском ядерном оружии на территории стран Европы, к которым сами европейцы не имеют никакого доступа и никаким образом не контролируют, и указания Вашингтона, "чей газ покупать и какие гражданские инфраструктурные проекты уничтожать".Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса увеличить оборонные расходы, заявив, что тратить 2% от ВВП на оборону уже недостаточно.Он отметил большие расходы европейских стран на пенсии и социальные выплаты и предложил часть из них направить на оборону.Страны НАТО на саммите в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, победивший на выборах президента США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.Трамп также выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из альянса в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122623527_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f57e7d71aa15603c783c52c92810fd1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), марк рютте
Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык

Захарова иронично посоветовала странам ЕС и НАТО учить русский язык уже сейчас

16:12 16.01.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично посоветовала жителям стран Евросоюза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку это прекрасный язык. Так дипломат прокомментировала предупреждение генсека НАТО Марка Рютте.
Ранее Рютте в ходе выступления в Европарламенте заявил, что, если европейцы не поддержат траты на оборону, то через несколько лет им "придется учить русский язык или ехать в Новую Зеландию".
"Я со своей стороны хотела бы посоветовать есовцам и натовцам учить русский язык уже сейчас. Можно бесплатно, можно за проценты от ВВП своих стран, как хотите. Язык-то прекрасный!" - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она напомнила, что русский язык является одним из официальных языков ООН, на нем написаны произведения, являющиеся неотъемлемой частью мировой художественной классики. Поэтому нет повода его не учить, добавила дипломат.
Самому генсеку НАТО Захарова порекомендовала рассказать о том, что "европейцы и так уже находятся под внешним управлением". Это выражается и в американском ядерном оружии на территории стран Европы, к которым сами европейцы не имеют никакого доступа и никаким образом не контролируют, и указания Вашингтона, "чей газ покупать и какие гражданские инфраструктурные проекты уничтожать".
Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса увеличить оборонные расходы, заявив, что тратить 2% от ВВП на оборону уже недостаточно.
Он отметил большие расходы европейских стран на пенсии и социальные выплаты и предложил часть из них направить на оборону.
Страны НАТО на саммите в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, победивший на выборах президента США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Трамп также выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из альянса в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Марк Рютте
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:56"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
16:50В Севастополе закрыли рейд
16:44Британия и Украина заключили соглашение о "столетнем партнерстве"
16:31Спортплощадки для всех: в России вступил в силу новый нацстандарт
16:12Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык
15:58Путин: Россия и ЦАР продолжают сотрудничество в сфере безопасности
15:53Более 1800 человек в Крыму и Севастополе переселены из аварийного жилья
15:48Обещал "решить" вопрос за 12 миллионов: в Крыму мошенник получил срок
15:31В ДНР начал работу автобусный маршрут Донецк – Мариуполь
15:25Настоящий патриот: в Бахчисарае простились с героем спецоперации
15:17Работающие на уборке мазута волонтеры получат медпомощь - Песков
15:11Планировал нападение на школу: в Подмосковье задержан девятиклассник
15:00Захарова назвала невнятной реакцию ЕС на атаку "Турецкого потока"
14:48Встал на защиту Отечества: в Алуште простились с гером СВО
14:40В Курской области отражена контратака ВСУ: уничтожены 210 боевиков
14:34Сотня улиц Феодосии останется без воды
14:26В Киеве гремят взрывы
14:15Теракт в отношении Игоря Кириллова: задержаны двое фигурантов дела
13:55В Крыму установят новые камеры фиксации нарушений на дорогах
13:43Защитники земли русской: история Судакского десанта
Лента новостейМолния