https://crimea.ria.ru/20250116/zakharova-otvetila-na-sovet-ryutte-evropeytsam-uchit-russkiy-yazyk-1143400456.html

Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык

Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Захарова ответила на совет Рютте европейцам учить русский язык

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично посоветовала жителям стран Евросоюза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку это прекрасный РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T16:12

2025-01-16T16:12

2025-01-16T16:12

новости

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

марк рютте

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично посоветовала жителям стран Евросоюза и НАТО учить русский язык уже сейчас, поскольку это прекрасный язык. Так дипломат прокомментировала предупреждение генсека НАТО Марка Рютте.Ранее Рютте в ходе выступления в Европарламенте заявил, что, если европейцы не поддержат траты на оборону, то через несколько лет им "придется учить русский язык или ехать в Новую Зеландию".Она напомнила, что русский язык является одним из официальных языков ООН, на нем написаны произведения, являющиеся неотъемлемой частью мировой художественной классики. Поэтому нет повода его не учить, добавила дипломат.Самому генсеку НАТО Захарова порекомендовала рассказать о том, что "европейцы и так уже находятся под внешним управлением". Это выражается и в американском ядерном оружии на территории стран Европы, к которым сами европейцы не имеют никакого доступа и никаким образом не контролируют, и указания Вашингтона, "чей газ покупать и какие гражданские инфраструктурные проекты уничтожать".Ранее новый генсек НАТО Марк Рютте призвал страны альянса увеличить оборонные расходы, заявив, что тратить 2% от ВВП на оборону уже недостаточно.Он отметил большие расходы европейских стран на пенсии и социальные выплаты и предложил часть из них направить на оборону.Страны НАТО на саммите в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, победивший на выборах президента США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.Трамп также выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из альянса в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), марк рютте