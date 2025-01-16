https://crimea.ria.ru/20250116/reyd-v-sevastopole-otkryt-1143405935.html

Рейд в Севастополе открыт

Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Рейд в Севастополе открыт

В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T17:36

2025-01-16T17:36

2025-01-16T17:36

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

северная сторона

паромы и катера в севастополе

транспорт

морской транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110371/83/1103718329_0:0:2500:1406_1920x0_80_0_0_729ba0e05767794d685cf0cedfee0311.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.Ограничение действовало в течение 40 минут. О причинах приостановки движения катеров не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, северная сторона, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт