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Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T17:36
2025-01-16T17:36
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
северная сторона
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.Ограничение действовало в течение 40 минут. О причинах приостановки движения катеров не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Рейд в Севастополе открыт

В Севастополе возобновили движение морского транспорта

17:36 16.01.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Ограничение действовало в течение 40 минут. О причинах приостановки движения катеров не сообщается.
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СевастопольНовости СевастополяКрымНовости КрымаСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспорт
 
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