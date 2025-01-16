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Рейд в Севастополе открыт
Рейд в Севастополе открыт - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T17:36
2025-01-16T17:36
2025-01-16T17:36
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северная сторона
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морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили движение паромов и катеров, сообщает городской департамент транспорта.Ограничение действовало в течение 40 минут. О причинах приостановки движения катеров не сообщается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Рейд в Севастополе открыт
В Севастополе возобновили движение морского транспорта