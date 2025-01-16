https://crimea.ria.ru/20250116/putin-podpisal-ukaz-o-prizyve-rossiyan-v-zapase-na-voennye-sbory-1143413581.html

Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы

Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году, соответствующий документ размещен на... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T20:35

2025-01-16T20:35

2025-01-16T20:44

владимир путин (политик)

новости

россия

закон и право

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года Nº 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года Nº 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю: 1. Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – сказано в документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, закон и право, вооруженные силы россии