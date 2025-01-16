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Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы
Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году, соответствующий документ размещен на... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T20:35
2025-01-16T20:44
владимир путин (политик)
новости
россия
закон и право
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года Nº 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года Nº 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю: 1. Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – сказано в документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), новости, россия, закон и право, вооруженные силы россии
Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы

Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы в 2025 году

20:35 16.01.2025 (обновлено: 20:44 16.01.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2025 году, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года Nº 61-ФЗ "Об обороне" и от 28 марта 1998 года Nº 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" постановляю: 1. Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", – сказано в документе.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияЗакон и правоВооруженные силы России
 
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