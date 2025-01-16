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На Украине цыгане устроили бунт против силовой мобилизации - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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На Украине цыгане устроили бунт против силовой мобилизации
На Украине цыгане устроили бунт против силовой мобилизации - РИА Новости Крым, 16.01.2025
На Украине цыгане устроили бунт против силовой мобилизации
На Украине в Закарпатской области жители взбунтовались против мобилизации, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T22:03
2025-01-16T22:03
украина
новости
происшествия
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На Украине в Закарпатской области жители взбунтовались против мобилизации, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.На кадрах в публикации видно, что сельская дорога заставлена машинами полиции и Нацгвардии, а улицу патрулируют полицейские с автоматами. Между машинами силовиков ходят женщины с детьми и возмущаются тем, что мужчин насильно забирают на фронт.Накануне в Харькове трое гражданских лиц совершили вооруженное нападение на микроавтобус с сотрудниками ТЦК, чтобы отбить у них насильно мобилизованного молодого человека.Несколькими днями ранее в городе Хмельницкий мужчину приговорили к полутора годам испытательного срока за то, что он применил газовый пистолет против сотрудников ТЦК, чтобы спасти от насильственной мобилизации своего соседа.7 января в Днепропетровске мужчина нанес ножевое ранение сотруднику ТЦК после просьбы предоставить личные документы для проверки.5 января сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся в военкомате в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Мужчины были мобилизованы, но попытались укрыться в одном из помещений военкомата. Работники ТЦК пытались взломать дверь, а затем распылили газ.14 декабря в Днепропетровске взорвалась машина рядом с областным военным комиссариатом. В результате погибли три человека, в том числе военный.С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов – тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.В украинском обществе в последнее время фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.Служба внешней разведки РФ сообщила, что на Украине готовятся снизить возраст мобилизации до 18 лет по требованию США.На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украине грозит женский бунт: когда Киев начнет мобилизацию 18-летнихВ ВСУ назвали количество разыскиваемых уклонистов от мобилизацииГреб подальше от фронта: уклонист бежал с Украины на резиновой лодке
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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украина, новости, происшествия, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине
На Украине цыгане устроили бунт против силовой мобилизации

Цыгане устроили бунт против мобилизации и военкомов на Украине

22:03 16.01.2025
 
© Кадр видео из соцсетейНа Украине жители взбунтовались против мобилизации
На Украине жители взбунтовались против мобилизации
© Кадр видео из соцсетей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. На Украине в Закарпатской области жители взбунтовались против мобилизации, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
"На Закарпатье ромы (цыгане прим. ред.) устроили бунт против сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, название военкомата на Украине прим. ред.) и полиции", говорится в публикации.
На кадрах в публикации видно, что сельская дорога заставлена машинами полиции и Нацгвардии, а улицу патрулируют полицейские с автоматами. Между машинами силовиков ходят женщины с детьми и возмущаются тем, что мужчин насильно забирают на фронт.
Накануне в Харькове трое гражданских лиц совершили вооруженное нападение на микроавтобус с сотрудниками ТЦК, чтобы отбить у них насильно мобилизованного молодого человека.
Несколькими днями ранее в городе Хмельницкий мужчину приговорили к полутора годам испытательного срока за то, что он применил газовый пистолет против сотрудников ТЦК, чтобы спасти от насильственной мобилизации своего соседа.
7 января в Днепропетровске мужчина нанес ножевое ранение сотруднику ТЦК после просьбы предоставить личные документы для проверки.
5 января сотрудники ТЦК применили газ против забаррикадировавшихся в военкомате в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Мужчины были мобилизованы, но попытались укрыться в одном из помещений военкомата. Работники ТЦК пытались взломать дверь, а затем распылили газ.
14 декабря в Днепропетровске взорвалась машина рядом с областным военным комиссариатом. В результате погибли три человека, в том числе военный.
С начала октября на Украине наблюдается ужесточение так называемой "уличной мобилизации", в ходе которой сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
Как отметил в комментарии РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, причина ужесточения рейдов – тяжелейшие потери на фронте и провал планов мобилизации.
В украинском обществе в последнее время фиксируется всплеск недовольства подобными методами мобилизации со стороны ТЦК. При этом СМИ и другие источники отмечают размах коррупции в этом ведомстве. Размеры взяток, которые берут военкомы за то, чтобы не отправлять пойманных мужчин на фронт, колеблются от 1000 до 6000 долларов США.
Служба внешней разведки РФ сообщила, что на Украине готовятся снизить возраст мобилизации до 18 лет по требованию США.
На данный момент всеобщая мобилизация на Украине предусматривает призыв граждан в возрасте от 25 до 60 лет (в апреле 2024 года минимальный возраст мобилизации был снижен с 27 лет), при этом военнообязанные не могут выехать за границу с 18 лет. По желанию украинцы с 18 до 25 лет могут заключить контракт с ВСУ на год в званиях рядового, сержанта и старшины.
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УкраинаНовостиПроисшествияТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)Мобилизация на Украине
 
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