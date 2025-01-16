https://crimea.ria.ru/20250116/glava-mchs-rf-proveril-raboty-po-ochistke-poberezhya-v-krymu-1143413251.html
Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму
Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков совместно с главой Республики... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T20:32
2025-01-16T20:32
2025-01-16T20:32
александр куренков
сергей аксенов
новости
новости крыма
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков совместно с главой Республики Крым проинспектировал работы по очистке берега в Сакском районе и в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Работы на территории проведены силами сотрудников МЧС России, республиканских спасателей, муниципальных служб и волонтеров, которых задействовано более тысячи.С начала работ обследовано свыше 7 507 километров побережья, собрано более 458 тонн нефтепродуктов; вывезено почти 390 тонн нефтепродуктов.Мониторинг акватории осуществляется с помощью БПЛА, авиации и морских судов. При необходимости их число может быть кратно увеличено, отметили в ведомстве.Ранее Александр Куренков встретился с сотрудниками МЧС и волонтерами в поселке Кача под Севастополем, где продолжаются работы по очистке пляжей. Он отметил, что обстановка в Севастополе контролируемая, здесь сосредоточены необходимые силы и средства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте выявили мазутное пятно в мореМазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеровКорму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом
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александр куренков, сергей аксенов, новости, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму
Глава МЧС Александр Куренков проверил работы по очистке берегов Крыма от мазута
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков совместно с главой Республики Крым проинспектировал работы по очистке берега в Сакском районе и в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"Лично убедился в том, что работа по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Республике Крым организована на высоком уровне. Процесс продолжается, активно работаем над улучшением ситуации на пляжах полуострова, анализируя все детали и нюансы", – отметил Александр Куренков.
Работы на территории проведены силами сотрудников МЧС России, республиканских спасателей, муниципальных служб и волонтеров, которых задействовано более тысячи.
С начала работ обследовано свыше 7 507 километров побережья, собрано более 458 тонн нефтепродуктов; вывезено почти 390 тонн нефтепродуктов.
Мониторинг акватории осуществляется с помощью БПЛА, авиации и морских судов. При необходимости их число может быть кратно увеличено, отметили в ведомстве.
Ранее Александр Куренков встретился с сотрудниками МЧС
и волонтерами в поселке Кача под Севастополем, где продолжаются работы по очистке пляжей. Он отметил, что обстановка в Севастополе контролируемая, здесь сосредоточены необходимые силы и средства.
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