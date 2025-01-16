Рейтинг@Mail.ru
Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250116/glava-mchs-rf-proveril-raboty-po-ochistke-poberezhya-v-krymu-1143413251.html
Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму
Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков совместно с главой Республики... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T20:32
2025-01-16T20:32
александр куренков
сергей аксенов
новости
новости крыма
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
разлив нефтепродуктов в черном море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143413377_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_cfe686e0ce932fc7276e8d60f6257958.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков совместно с главой Республики Крым проинспектировал работы по очистке берега в Сакском районе и в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Работы на территории проведены силами сотрудников МЧС России, республиканских спасателей, муниципальных служб и волонтеров, которых задействовано более тысячи.С начала работ обследовано свыше 7 507 километров побережья, собрано более 458 тонн нефтепродуктов; вывезено почти 390 тонн нефтепродуктов.Мониторинг акватории осуществляется с помощью БПЛА, авиации и морских судов. При необходимости их число может быть кратно увеличено, отметили в ведомстве.Ранее Александр Куренков встретился с сотрудниками МЧС и волонтерами в поселке Кача под Севастополем, где продолжаются работы по очистке пляжей. Он отметил, что обстановка в Севастополе контролируемая, здесь сосредоточены необходимые силы и средства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте выявили мазутное пятно в мореМазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеровКорму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143413377_117:0:1254:853_1920x0_80_0_0_24c0c5374545237cb9cca69ae1cf5b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр куренков, сергей аксенов, новости, новости крыма, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море
Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму

Глава МЧС Александр Куренков проверил работы по очистке берегов Крыма от мазута

20:32 16.01.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава МЧС Александр Куренков проверил работы по очистке берегов Крыма от мазута
Глава МЧС Александр Куренков проверил работы по очистке берегов Крыма от мазута
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков совместно с главой Республики Крым проинспектировал работы по очистке берега в Сакском районе и в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

"Лично убедился в том, что работа по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Республике Крым организована на высоком уровне. Процесс продолжается, активно работаем над улучшением ситуации на пляжах полуострова, анализируя все детали и нюансы", – отметил Александр Куренков.

Работы на территории проведены силами сотрудников МЧС России, республиканских спасателей, муниципальных служб и волонтеров, которых задействовано более тысячи.
С начала работ обследовано свыше 7 507 километров побережья, собрано более 458 тонн нефтепродуктов; вывезено почти 390 тонн нефтепродуктов.
Мониторинг акватории осуществляется с помощью БПЛА, авиации и морских судов. При необходимости их число может быть кратно увеличено, отметили в ведомстве.
Ранее Александр Куренков встретился с сотрудниками МЧС и волонтерами в поселке Кача под Севастополем, где продолжаются работы по очистке пляжей. Он отметил, что обстановка в Севастополе контролируемая, здесь сосредоточены необходимые силы и средства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Ялте выявили мазутное пятно в море
Мазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров
Корму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом
 
Александр КуренковСергей АксеновНовостиНовости КрымаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливеРазлив нефтепродуктов в Черном море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:21В Россельхознадзоре отобрали пробы рыб в районах выброса мазута
22:03На Украине цыгане устроили бунт против силовой мобилизации
21:53Дэвид Линч - биография
21:33Дорога в Косьмо-Дамиановский монастырь в Крыму на Крещенье будет закрыта
21:25Умер Дэвид Линч
21:22Миротворцы НАТО на Украине: когда примут окончательно решение
21:02Освобождал Курскую область: в Севастополе простились с героем СВО
20:48Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России
20:35Путин подписал указ о призыве россиян в запасе на военные сборы
20:32Глава МЧС РФ проверил работы по очистке побережья в Крыму
20:14Инициатива у русских – заявление Зеленского о ситуации на фронте
19:48Парад планет: какие небесные тела можно увидеть сейчас
19:31Помощник Путина прокомментировал его возможную встречу с Трампом
19:07Сирия согласилась разместить миротворцев ООН у границы с Израилем
18:41В Анапе обнаружили мазут вдоль линии пляжей
18:31Почти 80% светофоров в Симферополе перевели в "умный" режим
18:09Проект "Зеленский": зачем Британии нужен столетний договор с Украиной
17:56Ученые исследовали выбросившуюся на берег в Севастополе хамсу
17:36Рейд в Севастополе открыт
17:26Когда в Симферополе достроят Детский центр театрального искусства
Лента новостейМолния