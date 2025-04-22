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Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами - РИА Новости Крым, 22.04.2025
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Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами
Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами
Украинские войска в боях на территории Курского приграничья лишились еще 160 боевиков, станции радиоэлектронной борьбы и ракетного комплекса. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T14:02
2025-04-22T14:02
новости сво
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
сумская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска в боях на территории Курского приграничья лишились еще 160 боевиков, станции радиоэлектронной борьбы и ракетного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.За сутки украинские формирования потеряли шесть пунктов управления БПЛА, склады боеприпасов и технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение ВСУ в районе населенного пункта Горналь.Также поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего на Курском направлении формирования ВСУ потеряли до 75 540 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север", сумская область
Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами

На Курском направлении ВСУ потеряли 160 боевиков и склады с боеприпасами

14:02 22.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска в боях на территории Курского приграничья лишились еще 160 боевиков, станции радиоэлектронной борьбы и ракетного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс ОСА-АКМ и станция РЭБ", – сообщили в оборонном ведомстве.
За сутки украинские формирования потеряли шесть пунктов управления БПЛА, склады боеприпасов и технического имущества.
Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны.
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение ВСУ в районе населенного пункта Горналь.
Также поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
Всего на Курском направлении формирования ВСУ потеряли до 75 540 военнослужащих.
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