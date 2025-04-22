https://crimea.ria.ru/20250422/novosti-s-kurskogo-prigranichya-vsu-poteryali-punkty-upravleniya-dronami-1145866864.html
Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами
Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами - РИА Новости Крым, 22.04.2025
Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами
Украинские войска в боях на территории Курского приграничья лишились еще 160 боевиков, станции радиоэлектронной борьбы и ракетного комплекса. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 22.04.2025
2025-04-22T14:02
2025-04-22T14:02
2025-04-22T14:02
новости сво
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "север"
сумская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145866743_0:142:3074:1871_1920x0_80_0_0_4f4e47720a483103a9ed07b54c7f466b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска в боях на территории Курского приграничья лишились еще 160 боевиков, станции радиоэлектронной борьбы и ракетного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.За сутки украинские формирования потеряли шесть пунктов управления БПЛА, склады боеприпасов и технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение ВСУ в районе населенного пункта Горналь.Также поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего на Курском направлении формирования ВСУ потеряли до 75 540 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
курская область
сумская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/16/1145866743_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_a27558b8c04e986f49e96f5f3dd47c60.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "север", сумская область
Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами
На Курском направлении ВСУ потеряли 160 боевиков и склады с боеприпасами
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска в боях на территории Курского приграничья лишились еще 160 боевиков, станции радиоэлектронной борьбы и ракетного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.
"За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, самоходная артиллерийская установка, три артиллерийских орудия, миномет, зенитный ракетный комплекс ОСА-АКМ и станция РЭБ", – сообщили в оборонном ведомстве.
За сутки украинские формирования потеряли шесть пунктов управления БПЛА, склады боеприпасов и технического имущества.
Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны.
Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение ВСУ в районе населенного пункта Горналь.
Также поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
Всего на Курском направлении формирования ВСУ потеряли до 75 540 военнослужащих.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.