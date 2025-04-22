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Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами

Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами - РИА Новости Крым, 22.04.2025

Новости с Курского приграничья: ВСУ потеряли пункты управления дронами

Украинские войска в боях на территории Курского приграничья лишились еще 160 боевиков, станции радиоэлектронной борьбы и ракетного комплекса. Об этом сообщили в РИА Новости Крым, 22.04.2025

2025-04-22T14:02

2025-04-22T14:02

2025-04-22T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Украинские войска в боях на территории Курского приграничья лишились еще 160 боевиков, станции радиоэлектронной борьбы и ракетного комплекса. Об этом сообщили в Минобороны России.За сутки украинские формирования потеряли шесть пунктов управления БПЛА, склады боеприпасов и технического имущества. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен, добавили в Минобороны.Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение ВСУ в районе населенного пункта Горналь.Также поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Водолаги, Мирополье, Могрица, Садки, Студенок, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.Всего на Курском направлении формирования ВСУ потеряли до 75 540 военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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