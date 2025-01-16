https://crimea.ria.ru/20250116/kurenkov-situatsiya-s-vybrosom-mazuta-v-sevastopole-kontroliruemaya-1143393887.html

Куренков: ситуация с выбросом мазута в Севастополе контролируемая

Куренков: ситуация с выбросом мазута в Севастополе контролируемая - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Куренков: ситуация с выбросом мазута в Севастополе контролируемая

Ситуация с загрязнением нефтепродуктами акватории Севастополя контролируемая, заявил глава МЧС России Александр Куренков по итогам совещания федерального штаба... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T13:00

2025-01-16T13:00

2025-01-16T13:01

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

севастополь

новости севастополя

александр куренков

михаил развожаев

черное море

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Ситуация с загрязнением нефтепродуктами акватории Севастополя контролируемая, заявил глава МЧС России Александр Куренков по итогам совещания федерального штаба по ликвидации последствий ЧП с танкерами в Керченском проливе."Ситуация с загрязнением акватории нефтепродуктами в Севастополе контролируемая. Необходимые силы здесь сосредоточены и оперативно проводится очистка побережья", - цитирует Куренкова пресс-служба ведомства.В ходе встречи главы МЧС и губернатора Михаила Развожаева со спасателями и волонтерами в поселке Кача, Куренков отметил, что сейчас более 160 километров береговой линии разбиты на квадраты, идет постоянное обследование, где необходимо — уборка.В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что загрязненный грунт планируют перерабатывать и использовать для строительства дорог. "Специализированная организация вывезла грунт на специальные площадки. После того, как этот грунт и гальку с фрагментами мазута переработают и обеззаразят, чтобы категория отходов сменилась на вторичное сырье, эту массу грунта можно будет использовать для строительства дорог. Обсуждение этого вопроса сейчас на завершающем этапе", - приводит слова Развожаева пресс-служба правительства города.Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера в связи с разливом нефтепродуктов в Черном море, с такой просьбой выступили власти города, сообщали ранее в городском правительстве. Решение может быть принято на заседании Правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер РФ Виталий Савельев. Сейчас в городе действует режим ЧС регионального уровня, из городского бюджета на ликвидацию последствий разлива мазута уже выделены 78 миллионов рублей.С начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 170 тонн загрязненного грунта. За все время работ вывезли 170,96 тонны загрязненного мазутом грунта. Продолжается вывоз мешков с побережья.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма https://crimea.ria.ru/20241215/chto-izvestno-o-sostoyanii-spasennykh-s-tankera-v-kerchenskom-prolive-moryakov-1142632938.html15 декабря. В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма, Севастополя и Кубани.Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев. Первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков, который будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте выявили мазутное пятно в мореМазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеровКорму танкера "Волгонефть-239" оградят искусственным валом

севастополь

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, севастополь, новости севастополя, александр куренков, михаил развожаев, черное море, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)