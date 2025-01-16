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Защитники земли русской: история Судакского десанта - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Защитники земли русской: история Судакского десанта
Защитники земли русской: история Судакского десанта - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Защитники земли русской: история Судакского десанта
Ровно 83 года назад, 16 января 1942 года, произошло одно из самых героических и при этом трагических событий Великой Отечественной войны – высадка тактического... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T13:43
2025-01-16T14:53
крым
судак
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
год защитника отечества
история
защитники земли русской
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ровно 83 года назад, 16 января 1942 года, произошло одно из самых героических и при этом трагических событий Великой Отечественной войны – высадка тактического морского десанта в Судаке. Эта операция стала примером мужества, стойкости, самоотверженности и самопожертвования советских солдат.Сайт РИА Новости Крым начинает спецпроект "Защитники земли русской", посвященный героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.16 января 1942 года произошло одно из самых героических и при этом трагических событий Великой Отечественной войны – высадка тактического морского десанта в Судаке. Почти забытая в наши дни, эта операция стала примером мужества, стойкости, самоотверженности и самопожертвования советских солдат.Успех Керченско-Феодосийской побудил командование Кавказского фронта продолжить высадку десантов для дальнейшего освобождения Крыма. Для поддержки наступающих от Керчи и Феодосии советских войск командующий фронтом Дмитрий Козлов приказал высадить отвлекающие десанты в районе Евпатории и Судака.Передовой отряд Судакского десанта высадился в ночь на 6 января в Новом Свете у мыса Чеканный. Десантники соединились с отрядами местных партизан, однако в бою с вражеским патрулем понесли потери и ушли в лес. Уже 16 января в Судаке высадился основной десант – 1750 военнослужащих 226-го горнострелкового полка с четырьмя 76-мм горными орудиями под командованием майора Николая Селихова.В высадке принимали участие крейсер "Красный Крым", эсминцы "Сообразительный" и "Шаумян", канонерка "Красный Аджаристан", а также шесть катеров. К огневой поддержке высадки привлекли линкор "Парижская Коммуна" в охранении эсминцев "Безупречный" и "Железняков".Десантникам удалось разгромить немецко-румынский гарнизон в Судаке и окрестных селах и захватить ключевые позиции. Основные силы полка начали наступать в сторону Феодосии, чтобы соединиться с силами 44-й армии. Однако 17 января оккупанты выбили советские части из Феодосии и перебросили освободившиеся силы, включая два немецких пехотных полка, румынскую горную бригаду и около тысячи коллаборационистов на Судак.Советские десантники оказались в окружении. Связи с командованием не было, боеприпасов и продовольствия не хватало. Но бойцы героически сражались с превосходящими силами врага.23 января эсминец "Бодрый" прорвался на помощь десанту, доставил боеприпасы и эвакуировал раненых. А на следующий день в Судаке высадилась вторая группа десанта численностью более 1500 бойцов.Но сил у противника все равно было значительно больше. К тому же, подразделения на судаском плацдарме плохо обеспечивались пополнением, вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. 28 января боеприпасы у десантников иссякли, и они решили прорываться к партизанам в горы. Из окружения удалось вырваться около 500 солдатам и офицерам, в том числе командиру Селихову. Всего в Судаке было высажено около 3400 человек и эвакуировано 300 раненых. Большинство бойцов погибли или попали в плен. Потери противника также были велики. Только 4-я румынская горная бригада, не участвовавшая в наступлении под Феодосией, за январь 1942 года потеряла 894 человека, в том числе 323 убитыми и пропавшими без вести.Несмотря на то, что с высадкой Судакского десанта стратегическая обстановка на полуострове не изменилась, бойцы смогли отвлечь на себя значительные силы противника. Это позволило Красной Армии выиграть время для перегруппировки.В Судаке и других городах Крыма установлены памятники и мемориальные доски в честь героев десанта, проявив стойкость и мужество в практически безвыходной ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, судак, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, год защитника отечества, история, инфографика, защитники земли русской
Защитники земли русской: история Судакского десанта

Защитники земли русской: история Судакского десанта

13:43 16.01.2025 (обновлено: 14:53 16.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ровно 83 года назад, 16 января 1942 года, произошло одно из самых героических и при этом трагических событий Великой Отечественной войны – высадка тактического морского десанта в Судаке. Эта операция стала примером мужества, стойкости, самоотверженности и самопожертвования советских солдат.
Сайт РИА Новости Крым начинает спецпроект "Защитники земли русской", посвященный героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.
Защитники земли русской: история Судакского десантаЗащитники земли русской: история Судакского десанта
16 января 1942 года произошло одно из самых героических и при этом трагических событий Великой Отечественной войны – высадка тактического морского десанта в Судаке. Почти забытая в наши дни, эта операция стала примером мужества, стойкости, самоотверженности и самопожертвования советских солдат.
Успех Керченско-Феодосийской побудил командование Кавказского фронта продолжить высадку десантов для дальнейшего освобождения Крыма. Для поддержки наступающих от Керчи и Феодосии советских войск командующий фронтом Дмитрий Козлов приказал высадить отвлекающие десанты в районе Евпатории и Судака.
Передовой отряд Судакского десанта высадился в ночь на 6 января в Новом Свете у мыса Чеканный. Десантники соединились с отрядами местных партизан, однако в бою с вражеским патрулем понесли потери и ушли в лес. Уже 16 января в Судаке высадился основной десант – 1750 военнослужащих 226-го горнострелкового полка с четырьмя 76-мм горными орудиями под командованием майора Николая Селихова.
В высадке принимали участие крейсер "Красный Крым", эсминцы "Сообразительный" и "Шаумян", канонерка "Красный Аджаристан", а также шесть катеров. К огневой поддержке высадки привлекли линкор "Парижская Коммуна" в охранении эсминцев "Безупречный" и "Железняков".
Операция проводилась в сложнейших погодных условиях – в 7-балльный шторм и сильный мороз. Бойцы должны был занять район сел Большой и Малый Таракташ, наступать по приморской дороге на Отуз и во взаимодействии с частями 44-й армии, находившимися у Коктебеля, уничтожить здесь приморскую группировку противника.
Десантникам удалось разгромить немецко-румынский гарнизон в Судаке и окрестных селах и захватить ключевые позиции. Основные силы полка начали наступать в сторону Феодосии, чтобы соединиться с силами 44-й армии. Однако 17 января оккупанты выбили советские части из Феодосии и перебросили освободившиеся силы, включая два немецких пехотных полка, румынскую горную бригаду и около тысячи коллаборационистов на Судак.
Советские десантники оказались в окружении. Связи с командованием не было, боеприпасов и продовольствия не хватало. Но бойцы героически сражались с превосходящими силами врага.
23 января эсминец "Бодрый" прорвался на помощь десанту, доставил боеприпасы и эвакуировал раненых. А на следующий день в Судаке высадилась вторая группа десанта численностью более 1500 бойцов.
Но сил у противника все равно было значительно больше. К тому же, подразделения на судаском плацдарме плохо обеспечивались пополнением, вооружением, боеприпасами, продовольствием и медикаментами. 28 января боеприпасы у десантников иссякли, и они решили прорываться к партизанам в горы. Из окружения удалось вырваться около 500 солдатам и офицерам, в том числе командиру Селихову.
Всего в Судаке было высажено около 3400 человек и эвакуировано 300 раненых. Большинство бойцов погибли или попали в плен. Потери противника также были велики. Только 4-я румынская горная бригада, не участвовавшая в наступлении под Феодосией, за январь 1942 года потеряла 894 человека, в том числе 323 убитыми и пропавшими без вести.
Несмотря на то, что с высадкой Судакского десанта стратегическая обстановка на полуострове не изменилась, бойцы смогли отвлечь на себя значительные силы противника. Это позволило Красной Армии выиграть время для перегруппировки.
В Судаке и других городах Крыма установлены памятники и мемориальные доски в честь героев десанта, проявив стойкость и мужество в практически безвыходной ситуации.
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КрымСудакКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаГод Защитника ОтечестваИсторияЗащитники земли русской
 
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