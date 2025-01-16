https://crimea.ria.ru/20250116/statistika-obem-onlayn-pokupok-avtobusnykh-biletov-v-krymu-vyros-vtroe-1143393409.html

Статистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втрое

Статистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втрое - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Статистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втрое

В 2024 году жители Республики Крым и Севастополя приобрели более 250 тысяч онлайн-билетов на междугородние автобусные рейсы, это в три раза больше, чем... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T12:33

2025-01-16T12:33

2025-01-16T12:33

рнкб (пао)

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году жители Республики Крым и Севастополя приобрели более 250 тысяч онлайн-билетов на междугородние автобусные рейсы, это в три раза больше, чем количество купленных таким же способом билетов в 2023 году (около 78 тысяч), сообщает пресс-служба РНКБ.Согласно статистике РНКБ, билеты на междугородние автобусные рейсы чаще покупают женщины — 63% от общего количества пользователей. Средний возраст покупателей — 29 лет.В 2025 году также наблюдается высокий спрос на покупку автобусных билетов онлайн. Только за новогодние каникулы было куплено более пяти тысяч билетов. Общая стоимость составила почти два миллиона рублей, отметили эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), транспорт, крым, новости крыма, севастополь, билеты