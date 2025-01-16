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Статистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втрое - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Статистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втрое
Статистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втрое - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Статистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втрое
В 2024 году жители Республики Крым и Севастополя приобрели более 250 тысяч онлайн-билетов на междугородние автобусные рейсы, это в три раза больше, чем... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T12:33
2025-01-16T12:33
рнкб (пао)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году жители Республики Крым и Севастополя приобрели более 250 тысяч онлайн-билетов на междугородние автобусные рейсы, это в три раза больше, чем количество купленных таким же способом билетов в 2023 году (около 78 тысяч), сообщает пресс-служба РНКБ.Согласно статистике РНКБ, билеты на междугородние автобусные рейсы чаще покупают женщины — 63% от общего количества пользователей. Средний возраст покупателей — 29 лет.В 2025 году также наблюдается высокий спрос на покупку автобусных билетов онлайн. Только за новогодние каникулы было куплено более пяти тысяч билетов. Общая стоимость составила почти два миллиона рублей, отметили эксперты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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рнкб (пао), транспорт, крым, новости крыма, севастополь, билеты
Статистика: объем онлайн-покупок автобусных билетов в Крыму вырос втрое

РНКБ: жители Крыма в 2024 году купили более 250 тысяч онлайн-билетов на автобусы

12:33 16.01.2025
 
© Минтранс КрымаНовые автобусы
Новые автобусы
© Минтранс Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году жители Республики Крым и Севастополя приобрели более 250 тысяч онлайн-билетов на междугородние автобусные рейсы, это в три раза больше, чем количество купленных таким же способом билетов в 2023 году (около 78 тысяч), сообщает пресс-служба РНКБ.
Максимальный спрос был зафиксирован в ноябре 2024 года — тогда было приобретено более 30 тысяч билетов без визита в кассы автостанций. Средняя стоимость одной покупки составила 267 рублей.
Согласно статистике РНКБ, билеты на междугородние автобусные рейсы чаще покупают женщины — 63% от общего количества пользователей. Средний возраст покупателей — 29 лет.
В 2025 году также наблюдается высокий спрос на покупку автобусных билетов онлайн. Только за новогодние каникулы было куплено более пяти тысяч билетов. Общая стоимость составила почти два миллиона рублей, отметили эксперты.
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РНКБ (ПАО)ТранспортКрымНовости КрымаСевастопольБилеты
 
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