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Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера
Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера
Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера в связи с разливом нефтепродуктов в Черном море, с такой просьбой выступили власти города, сообщает... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T12:23
2025-01-16T12:28
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
севастополь
новости севастополя
крым
черное море
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера в связи с разливом нефтепродуктов в Черном море, с такой просьбой выступили власти города, сообщает городское правительство.Уточняется, что такое решение может быть принято на заседании Правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер РФ Виталий Савельев.На совещании федерального штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Севастополе губернатор Михаил Развожаев напомнил, что в городе сейчас действует режим ЧС регионального уровня, из городского бюджета на ликвидацию последствий разлива мазута уже выделены 78 миллионов рублей.С начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 170 тонн загрязненного грунта. За все время работ вывезли 170,96 тонны загрязненного мазутом грунта. Продолжается вывоз мешков с побережья.В Севастополе первые выбросы мазутных пятен были зафиксированы 3 января. 4 января на территории города введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Зоной ЧС определена водоохранная зона Черного моря в пределах административной границы города Севастополя. Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря. В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма, Севастополя и Кубани.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Из мазута один клюв торчал": как ветеринары спасают птиц в СевастополеМесяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на КубаниБезопасна ли черноморская рыба после разлива мазута
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, севастополь, новости севастополя, крым, черное море, михаил развожаев
Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера

Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера в связи с разливом мазута

12:23 16.01.2025 (обновлено: 12:28 16.01.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевЛиквидация мазута с побережья Севастополя
Ликвидация мазута с побережья Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Севастополь могут включить в зону ЧС федерального характера в связи с разливом нефтепродуктов в Черном море, с такой просьбой выступили власти города, сообщает городское правительство.
Уточняется, что такое решение может быть принято на заседании Правительственной комиссии, которую возглавляет вице-премьер РФ Виталий Савельев.
На совещании федерального штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Севастополе губернатор Михаил Развожаев напомнил, что в городе сейчас действует режим ЧС регионального уровня, из городского бюджета на ликвидацию последствий разлива мазута уже выделены 78 миллионов рублей.
"Нам могут понадобиться дополнительные средства на утилизацию отходов — это самое дорогое из всех направлений. Поэтому мы планируем обращаться на федеральный уровень, чтобы территория Севастополя была включена в зону чрезвычайной ситуации федерального характера — для того, чтобы мы в дальнейшем могли возместить эти затраты. Для города это важно", - сделал акцент глава города.
С начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 170 тонн загрязненного грунта. За все время работ вывезли 170,96 тонны загрязненного мазутом грунта. Продолжается вывоз мешков с побережья.
В Севастополе первые выбросы мазутных пятен были зафиксированы 3 января. 4 января на территории города введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Зоной ЧС определена водоохранная зона Черного моря в пределах административной границы города Севастополя.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря. В море в результате ЧП вылилось порядка 2,4 тысячи тонн мазута. Ликвидация разлива продолжается в морской акватории, а также на побережье Крыма, Севастополя и Кубани.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовСевастопольНовости СевастополяКрымЧерное мореМихаил Развожаев
 
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