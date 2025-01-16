https://crimea.ria.ru/20250116/bezopasna-li-chernomorskaya-ryba-posle-razliva-mazuta---rospotrebnadzor-1143387321.html

Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута

Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута - РИА Новости Крым, 16.01.2025

Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута

Исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом заявила в четверг глава... РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T10:38

2025-01-16T10:38

2025-01-16T10:52

анна попова

роспотребнадзор

разлив нефтепродуктов в черном море

черное море

рыба

безопасность

разлив мазута

крым

краснодарский край

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/17/1118973257_0:36:1620:947_1920x0_80_0_0_e4f9f4fb603ed2a314eb0ecc497cbefc.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.Главной задачей она назвала отслеживание качества рыбы и морепродуктов, которые попадают на столы россиян. В этой связи ведомство предлагает исследовать каждую партию продукции."Мы предложили бизнесу проводить исследования каждой партии рыбы нашими лабораториями за счет федерального бюджета. Бизнес-ассоциация горячо поддержала такое предложение, и его техническое исполнение мы определяем сегодня и завтра, и начинаем эту работу уже в полном объеме. Но то, что мы уже выборочно делали на сегодняшний день, четко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы исследовали, не произошло", - сказала Попова.Как сообщалось, специальную лабораторию по выявлению нефтепродуктов в морской воде, воздухе и морепродуктах разворачивают в Ялте. Уже действующие лаборатории в городе дооснастят и создадут на их базе специализированные лабораторные хабы.Говорить об угрозе здоровью человека в связи с употреблением рыбы, выловленной в Черном море после аварии с танкерами и разливом мазута, преждевременно, поскольку никаких исследований в динамике не проводилось, заявлял ранее профессор, доктор химических наук директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Алексей Гусев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Месяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на КубаниВ Ялте выявили мазутное пятно в мореМазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров

черное море

крым

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, роспотребнадзор, разлив нефтепродуктов в черном море, черное море, рыба, безопасность, разлив мазута, крым, краснодарский край, новости крыма