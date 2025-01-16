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Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута - РИА Новости Крым, 16.01.2025
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Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута
Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута - РИА Новости Крым, 16.01.2025
Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута
Исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом заявила в четверг глава... РИА Новости Крым, 16.01.2025
2025-01-16T10:38
2025-01-16T10:52
анна попова
роспотребнадзор
разлив нефтепродуктов в черном море
черное море
рыба
безопасность
разлив мазута
крым
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.Главной задачей она назвала отслеживание качества рыбы и морепродуктов, которые попадают на столы россиян. В этой связи ведомство предлагает исследовать каждую партию продукции."Мы предложили бизнесу проводить исследования каждой партии рыбы нашими лабораториями за счет федерального бюджета. Бизнес-ассоциация горячо поддержала такое предложение, и его техническое исполнение мы определяем сегодня и завтра, и начинаем эту работу уже в полном объеме. Но то, что мы уже выборочно делали на сегодняшний день, четко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы исследовали, не произошло", - сказала Попова.Как сообщалось, специальную лабораторию по выявлению нефтепродуктов в морской воде, воздухе и морепродуктах разворачивают в Ялте. Уже действующие лаборатории в городе дооснастят и создадут на их базе специализированные лабораторные хабы.Говорить об угрозе здоровью человека в связи с употреблением рыбы, выловленной в Черном море после аварии с танкерами и разливом мазута, преждевременно, поскольку никаких исследований в динамике не проводилось, заявлял ранее профессор, доктор химических наук директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Алексей Гусев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Месяц после ЧП в Керченском проливе: что происходит в Крыму и на КубаниВ Ялте выявили мазутное пятно в мореМазут в Керчи будут собирать при помощи сетей и катеров
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анна попова, роспотребнадзор, разлив нефтепродуктов в черном море, черное море, рыба, безопасность, разлив мазута, крым, краснодарский край, новости крыма
Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута

Рыба и морепродукты в Черном море по итогам проверок безопасны - Роспотребнадзор

10:38 16.01.2025 (обновлено: 10:52 16.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРыба
Рыба - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На базе лабораторий начали проводить исследования рыбы и морепродуктов из морских вод побережья Краснодарского края и Крыма для того, чтобы определить возможное загрязнение. Выполнено почти 200 проб. Пока отклонений не видим", - сказала глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".
Главной задачей она назвала отслеживание качества рыбы и морепродуктов, которые попадают на столы россиян. В этой связи ведомство предлагает исследовать каждую партию продукции.
"Мы предложили бизнесу проводить исследования каждой партии рыбы нашими лабораториями за счет федерального бюджета. Бизнес-ассоциация горячо поддержала такое предложение, и его техническое исполнение мы определяем сегодня и завтра, и начинаем эту работу уже в полном объеме. Но то, что мы уже выборочно делали на сегодняшний день, четко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы исследовали, не произошло", - сказала Попова.
Как сообщалось, специальную лабораторию по выявлению нефтепродуктов в морской воде, воздухе и морепродуктах разворачивают в Ялте. Уже действующие лаборатории в городе дооснастят и создадут на их базе специализированные лабораторные хабы.
Говорить об угрозе здоровью человека в связи с употреблением рыбы, выловленной в Черном море после аварии с танкерами и разливом мазута, преждевременно, поскольку никаких исследований в динамике не проводилось, заявлял ранее профессор, доктор химических наук директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Алексей Гусев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорРазлив нефтепродуктов в Черном мореЧерное мореРыбаБезопасностьРазлив мазутаКрымКраснодарский крайНовости Крыма
 
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