Безопасна ли черноморская рыба после разлива мазута
Рыба и морепродукты в Черном море по итогам проверок безопасны - Роспотребнадзор
10:38 16.01.2025 (обновлено: 10:52 16.01.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРыба
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Исследования не показали отклонений в черноморской рыбе после разлива мазута в акватории из-за крушения танкеров "Волгонефть". Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На базе лабораторий начали проводить исследования рыбы и морепродуктов из морских вод побережья Краснодарского края и Крыма для того, чтобы определить возможное загрязнение. Выполнено почти 200 проб. Пока отклонений не видим", - сказала глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".
Главной задачей она назвала отслеживание качества рыбы и морепродуктов, которые попадают на столы россиян. В этой связи ведомство предлагает исследовать каждую партию продукции.
"Мы предложили бизнесу проводить исследования каждой партии рыбы нашими лабораториями за счет федерального бюджета. Бизнес-ассоциация горячо поддержала такое предложение, и его техническое исполнение мы определяем сегодня и завтра, и начинаем эту работу уже в полном объеме. Но то, что мы уже выборочно делали на сегодняшний день, четко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы исследовали, не произошло", - сказала Попова.
Как сообщалось, специальную лабораторию по выявлению нефтепродуктов в морской воде, воздухе и морепродуктах разворачивают в Ялте. Уже действующие лаборатории в городе дооснастят и создадут на их базе специализированные лабораторные хабы.
Говорить об угрозе здоровью человека в связи с употреблением рыбы, выловленной в Черном море после аварии с танкерами и разливом мазута, преждевременно, поскольку никаких исследований в динамике не проводилось, заявлял ранее профессор, доктор химических наук директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Алексей Гусев.
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