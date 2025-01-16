https://crimea.ria.ru/20250116/v-yalte-vyyavili-nelegalnykh-migrantov-1143387805.html

В Ялте выявили нелегальных мигрантов

В Ялте выявили нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 16.01.2025

В Ялте выявили нелегальных мигрантов

Шесть незаконных мигрантов квартировали в одном из хостелов в Ялте, двоим из них грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 16.01.2025

2025-01-16T11:00

2025-01-16T11:00

2025-01-16T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Шесть незаконных мигрантов квартировали в одном из хостелов в Ялте, двоим из них грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Рейд по ялтинским хостелам провели правоохранители вместе с сотрудниками городского военного комиссариата при силовой поддержке росгвардейцев, уточнили в ведомстве.На нарушителей составлено семь административных материалов за нарушение требований въезда и пребывания в России и несоблюдение иммиграционных правил. Двое иностранцев задержаны за незаконное пребывание в России, им грозит выдворение за пределы страны.Иностранцы, находящиеся в России нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или же покинуть страну самостоятельно.Ранее четверо мигрантов были задержаны на рынке в Крыму, они могут быть выдворены из страны.Летом президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нахождение членов семей мигрантов в РФ становится причиной напряженностиПутин утвердил новую стратегию противодействия экстремизмуПутин поручил создать условия для обучения детей мигрантов русскому языку

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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