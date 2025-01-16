В Ялте выявили нелегальных мигрантов
В Ялте в хостелах обнаружили шесть незаконных мигрантов
11:00 16.01.2025 (обновлено: 11:01 16.01.2025)
© МВД по Республике КрымВ Ялте в хостеле выявили нелегальных мигрантов
© МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Шесть незаконных мигрантов квартировали в одном из хостелов в Ялте, двоим из них грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Рейд по ялтинским хостелам провели правоохранители вместе с сотрудниками городского военного комиссариата при силовой поддержке росгвардейцев, уточнили в ведомстве.
"В одном из хостелов сотрудниками полиции установлены шесть иностранных граждан, возрастом от 27 лет до 41 года, которые находятся на территории РФ с нарушением требований законодательства в сфере миграции", - говорится в сообщении.
На нарушителей составлено семь административных материалов за нарушение требований въезда и пребывания в России и несоблюдение иммиграционных правил.
Двое иностранцев задержаны за незаконное пребывание в России, им грозит выдворение за пределы страны.
Иностранцы, находящиеся в России нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или же покинуть страну самостоятельно.
Ранее четверо мигрантов были задержаны на рынке в Крыму, они могут быть выдворены из страны.
Летом президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
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