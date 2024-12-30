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Мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля 2025 года - РИА Новости Крым, 30.12.2024
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Мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля 2025 года
Мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля 2025 года - РИА Новости Крым, 30.12.2024
Мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля 2025 года
Иностранцы, находящиеся в России нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или же покинуть страну самостоятельно... РИА Новости Крым, 30.12.2024
2024-12-30T18:56
2024-12-30T18:56
россия
нелегальные мигранты
мигранты
закон и право
общество
миграционная политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Иностранцы, находящиеся в России нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или же покинуть страну самостоятельно. Депортировать тех, кто ранее заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, не будут. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.В том же указе отмечается, что нелегалов, заключивших ранее контракт о прохождении военной службы в Вооруженными силами РФ, депортировать из страны не будут.При этом следующим пунктом указа уточняется, что данная норма не распространяется на иностранцев, создающих угрозу национальной безопасности России."В том числе выступающих за насильственное изменения основ конституционного строя Российской Федерации, или финансирующих, планирующих террористические (экстремистские) акты, оказывающих содействие в совершении таких актов либо совершающих их, а равно иными действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность", – сказано в указе.Также положение относительно контрактников и добровольцев из числа иностранцев-нелегалов не распространяется на тех, кто посягает на общественные порядок и безопасность. "В том числе участвующих в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании", – прописано в документе.Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года иностранцев, у которых нет законных оснований для пребывания в стране, будут депортировать. Их внесут в создаваемый реестр контролируемых лиц, после чего они должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в ней. До решения этого вопроса к ним применят ряд ограничений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России нужны легальные трудовые мигранты – КремльВ СК предложили ввести "весомый налог" за использование труда мигрантовМигранты в России стали совершать меньше преступлений – МВД
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россия, нелегальные мигранты, мигранты, закон и право, общество, миграционная политика, новости
Мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля 2025 года

Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию до 30 апреля 2025 года – указ Путина

18:56 30.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости Крым. Иностранцы, находящиеся в России нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или же покинуть страну самостоятельно. Депортировать тех, кто ранее заключил контракт о прохождении военной службы в ВС РФ, не будут. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
"Установить, что находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства... сведения о которых подлежат включению в реестр контролируемых лиц, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо с 1 января по 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение… в соответствии с федеральным законом", – говорится в документе.
В том же указе отмечается, что нелегалов, заключивших ранее контракт о прохождении военной службы в Вооруженными силами РФ, депортировать из страны не будут.
"В отношении иностранных граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или воинских формированиях: прекращают действие и не подлежат исполнению ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешение въезда в Российскую Федерацию, нежелательности пребывания… сокращении временного срока пребывания", – указано в документе.
При этом следующим пунктом указа уточняется, что данная норма не распространяется на иностранцев, создающих угрозу национальной безопасности России.
"В том числе выступающих за насильственное изменения основ конституционного строя Российской Федерации, или финансирующих, планирующих террористические (экстремистские) акты, оказывающих содействие в совершении таких актов либо совершающих их, а равно иными действиями поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность", – сказано в указе.
Также положение относительно контрактников и добровольцев из числа иностранцев-нелегалов не распространяется на тех, кто посягает на общественные порядок и безопасность. "В том числе участвующих в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании", – прописано в документе.
Согласно новым нормам федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", с 2025 года иностранцев, у которых нет законных оснований для пребывания в стране, будут депортировать. Их внесут в создаваемый реестр контролируемых лиц, после чего они должны будут либо покинуть РФ, либо получить правовые основания для проживания в ней. До решения этого вопроса к ним применят ряд ограничений.
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