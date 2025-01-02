https://crimea.ria.ru/20250102/v-krymu-volontery-sobrali-50-tonn-gumpomoschi-dlya-boytsov-svo-1143066736.html

В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО

В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 02.01.2025

В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО

Волонтеры крымских центров общественного развития "Добро.Центр" за год собрали для участников специальной военной операции 50 тонн гуманитарной помощи на общую... РИА Новости Крым, 02.01.2025

2025-01-02T12:17

2025-01-02T12:17

2025-01-02T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Волонтеры крымских центров общественного развития "Добро.Центр" за год собрали для участников специальной военной операции 50 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 77 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики также отметил, что добровольцы своими руками делают окопные свечи и тактические носилки, плетут маскировочные сети, создают специальные изделия для военнослужащих с помощью 3D-принтеров.При этом волонтеры не только помогают бойцам и членам их семей, но и принимают участие в патриотических, общественных, культурных и экологических акциях, добавил Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВОЦентр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, новости сво, посылки в зону сво, помощь бойцам сво