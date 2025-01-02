https://crimea.ria.ru/20250102/v-krymu-volontery-sobrali-50-tonn-gumpomoschi-dlya-boytsov-svo-1143066736.html
В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО
В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 02.01.2025
В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО
Волонтеры крымских центров общественного развития "Добро.Центр" за год собрали для участников специальной военной операции 50 тонн гуманитарной помощи на общую... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T12:17
2025-01-02T12:17
2025-01-02T12:17
крым
новости крыма
сергей аксенов
новости сво
посылки в зону сво
помощь бойцам сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143066624_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_113e7ee4e7d11efb97cc75ad7dbc8a02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Волонтеры крымских центров общественного развития "Добро.Центр" за год собрали для участников специальной военной операции 50 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 77 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики также отметил, что добровольцы своими руками делают окопные свечи и тактические носилки, плетут маскировочные сети, создают специальные изделия для военнослужащих с помощью 3D-принтеров.При этом волонтеры не только помогают бойцам и членам их семей, но и принимают участие в патриотических, общественных, культурных и экологических акциях, добавил Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВОЦентр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143066624_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c4833322dae9ec4a9ae57935af380303.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, сергей аксенов, новости сво, посылки в зону сво, помощь бойцам сво
В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО
Волонтеры Крыма за год собрали 50 тонн гумпомощи на 77 млн рублей для бойцов СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Волонтеры крымских центров общественного развития "Добро.Центр" за год собрали для участников специальной военной операции 50 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 77 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"50 тонн гуманитарной помощи для наших воинов собрано за год волонтерами центров общественного развития "Добро.Центр" и ресурсными центрами поддержки добровольчества Крыма. Волонтеры передали бойцам 92 автомобиля, а также закупили лекарства, обмундирование, технику и оборудование для участников СВО на сумму свыше 77 миллионов рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики также отметил, что добровольцы своими руками делают окопные свечи и тактические носилки, плетут маскировочные сети, создают специальные изделия для военнослужащих с помощью 3D-принтеров.
При этом волонтеры не только помогают бойцам и членам их семей, но и принимают участие в патриотических, общественных, культурных и экологических акциях, добавил Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: