Рейтинг@Mail.ru
В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250102/v-krymu-volontery-sobrali-50-tonn-gumpomoschi-dlya-boytsov-svo-1143066736.html
В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО
В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 02.01.2025
В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО
Волонтеры крымских центров общественного развития "Добро.Центр" за год собрали для участников специальной военной операции 50 тонн гуманитарной помощи на общую... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T12:17
2025-01-02T12:17
крым
новости крыма
сергей аксенов
новости сво
посылки в зону сво
помощь бойцам сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143066624_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_113e7ee4e7d11efb97cc75ad7dbc8a02.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Волонтеры крымских центров общественного развития "Добро.Центр" за год собрали для участников специальной военной операции 50 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 77 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики также отметил, что добровольцы своими руками делают окопные свечи и тактические носилки, плетут маскировочные сети, создают специальные изделия для военнослужащих с помощью 3D-принтеров.При этом волонтеры не только помогают бойцам и членам их семей, но и принимают участие в патриотических, общественных, культурных и экологических акциях, добавил Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВОЦентр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/02/1143066624_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c4833322dae9ec4a9ae57935af380303.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, сергей аксенов, новости сво, посылки в зону сво, помощь бойцам сво
В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО

Волонтеры Крыма за год собрали 50 тонн гумпомощи на 77 млн рублей для бойцов СВО

12:17 02.01.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваПомощь СВО
Помощь СВО
© ТГ-канал Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Волонтеры крымских центров общественного развития "Добро.Центр" за год собрали для участников специальной военной операции 50 тонн гуманитарной помощи на общую сумму более 77 миллионов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"50 тонн гуманитарной помощи для наших воинов собрано за год волонтерами центров общественного развития "Добро.Центр" и ресурсными центрами поддержки добровольчества Крыма. Волонтеры передали бойцам 92 автомобиля, а также закупили лекарства, обмундирование, технику и оборудование для участников СВО на сумму свыше 77 миллионов рублей", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики также отметил, что добровольцы своими руками делают окопные свечи и тактические носилки, плетут маскировочные сети, создают специальные изделия для военнослужащих с помощью 3D-принтеров.
При этом волонтеры не только помогают бойцам и членам их семей, но и принимают участие в патриотических, общественных, культурных и экологических акциях, добавил Аксенов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Своих не бросаем": Путин призвал наращивать поддержку ветеранов СВО
Центр помощи бойцам СВО в Керчи: каждый оставляет здесь частичку себя
"Регион добрых дел": Крым победил во Всероссийском конкурсе добровольцев
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновНовости СВОПосылки в зону СВОПомощь бойцам СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:08В Севастополе создадут филиал Национального центра "Россия"
13:55В Крыму обнаружены два новых участка загрязнения мазутом
13:47Освобождение Курской области – уничтожены еще 580 боевиков ВСУ
13:40Причастным к теракту в "Крокусе" членам ИГ* грозит 15 лет тюрьмы в Турции
13:10В очереди на Крымском мосту шесть сотен автомобилей
12:54Назван главный бенефициар прекращения газового транзита через Украину
12:42Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1200 человек
12:31Объекты энергетики Украины подверглись ударам российских ракет и дронов
12:2597 беспилотников и Су-27 сбила российская ПВО
12:17В Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО
12:01Легковушка столкнулась с электропоездом в Краснодаре
11:49Установлена личность подозреваемого в подрыве машины у отеля Трампа
11:22Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа
11:11Очередь на Крымский мост выросла в три раза за час
11:02Новые выбросы мазута обнаружены на побережье Кубани
10:55Как музеи Керчи будут работать на новогодних каникулах
10:31"Убили женщину и подростка": британский наемник рассказал о зверствах ВСУ
10:03На Крымском мосту начала расти очередь
09:40Массовое убийство людей в Черногории – стали известны подробности
09:14Число погибших при теракте в Новом Орлеане выросло до 15 человек
Лента новостейМолния