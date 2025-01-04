https://crimea.ria.ru/20250104/rezhim-chs-v-sevastopole-i-ataka-dronov-na-regiony-rossii-glavnoe-za-den-1143097158.html

Режим ЧС в Севастополе и атака дронов на регионы России: главное за день

Режим ЧС в Севастополе и атака дронов на регионы России: главное за день - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Режим ЧС в Севастополе и атака дронов на регионы России: главное за день

ВСУ атаковали пять регионов России, в Воронеже обломки БПЛА упали рядом с жилыми домами. В Севастополе ввели режим ЧС регионального значения после новых очагов... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T21:59

2025-01-04T21:59

2025-01-04T21:59

крым

севастополь

воронеж

ленинградская область

смоленская область

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали пять регионов России, в Воронеже обломки БПЛА упали рядом с жилыми домами. В Севастополе ввели режим ЧС регионального значения после новых очагов выброса мазута. Глава Крыма Серей Аксенов заявил, что в республике в 2024 году ввели в эксплуатацию рекордные 1,23 миллиона квадратов жилья. В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали четверых россиян в возрасте 18 и 19 лет при попытке подготовки теракта в центре города. ВСУ атаковали Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. В Москве автомобиль наехал на ограждение и попал в реку, в результате чего водитель погиб.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Режим ЧС в СевастополеГубернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на берегу Северной стороны города и в районе Золотого пляжа в субботу были обнаружены новые выбросы мазута. В связи с этим в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения. По данным губернатора, массового загрязнения береговой линии не наблюдается, а выявленные следы мазута оперативно убирают специалисты.Также на восточном побережье Крыма обнаружили еще два новых участка разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Нефтепродукты выбросило в селе Яковенково возле Кыз-Аульского маяка на береговой линии протяженностью более двух километров, и️ в районе природного заповедника Опукский – более четырех километров.Всего в течение дня в Крыму собрали около 15,5 тонн загрязненного мазутом песка и очистили 288 километров береговой линии.Атака БПЛА на регионы РоссииВ Минобороны России сообщили о том, что над территорией РФ были уничтожены 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Десять БПЛА сбиты над территорией Брянской области, три – над Смоленской областью и по одному – над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей.Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже и пригороде были сбиты пять украинских беспилотников, дроны упали на территорию жилых домов. Жильцы одной многоэтажки были расселены, жителей еще одного многоквартирного дома эвакуируют после обнаружения обломков БПЛА. К вечеру один из упавших дронов подорвали на месте.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что утром 4 января над регионом были сбили четыре вражеских беспилотника, которые обнаружены в районе Лужской губы. В Санкт-Петербурге временно закрывали аэропорт Пулково на прием и вылет самолетов.Также в ночь на 4 января над Смоленской областью уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его данным, дроны были обнаружены на территории Сафоновского и Ершичского районов."Жилищный рекорд" в КрымуГлава республики Сергей Аксенов сообщил, что в 2024 году в регионе введено в эксплуатацию больше миллиона квадратных метров жилья, это рекордный показатель. По его словам, повышать доступность жилья для крымчан будут за счет зарекомендовавших себя программ льготного ипотечного кредитования.Коме того, по словам главы Крыма, в числе значимых приоритетов на полуострове остается строительство стандартного жилья, стоимость которого на 20% ниже средней рыночной цены.Задержание террористов в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали четверых россиян в возрасте 18 и 19 лет при попытке подготовки теракта в центре города. У злоумышленников изъяли взрывное устройство и средства связи с инструкциями по его изготовлению.В отношении задержанных юношей возбудили уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Атака ATACMS на Белгородскую областьВ Минобороны РФ сообщили о том, что российские системы противовоздушной обороны 3 января отразили попытку ВСУ атаковать Белгородскую область американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.Уточняется, что все ракеты были сбиты боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ".Машина упала в реку в МосквеВ субботу днем в центре Москвы автомобиль снес ограждение и упал в реку на Лужнецкой набережной, сообщила городская прокуратура. Позже в утонувшем авто было обнаружено тело мужчины.Уточняется, что автомобиль пересек улицу, выехал на тротуар, после чего на скорости проломал ограждение и рухнул в реку. Профильные ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://crimea.ria.ru/20250104/v-alushte-spasayut-postradavshikh-pri-razlive-mazuta-ptits-1143093894.html

https://crimea.ria.ru/20250104/vashington-nezametno-vooruzhal-kiev-zadolgo-do-nachala-svo--blinken-1143096001.html

https://crimea.ria.ru/20250104/zhdat-li-v-krymu-polyarnoe-siyanie-posle-moschnoy-vspyshki-na-solntse-1143095242.html

https://crimea.ria.ru/20250104/strelba-iz-pistoleta-v-simferopole--podozrevaemyy-zaderzhan-1143094927.html

https://crimea.ria.ru/20250104/chp-s-rossiyskim-samoletom-v-egipte--podrobnosti-ot-rosaviatsii-1143095469.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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