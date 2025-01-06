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Митрополит Тихон указал на особый смысл рождественской молитвы
Митрополит Тихон указал на особый смысл рождественской молитвы - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Митрополит Тихон указал на особый смысл рождественской молитвы
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил верующих с Рождеством. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T17:30
2025-01-06T17:30
2025-01-06T17:30
тихон шевкунов
рпц (русская православная церковь)
крымская митрополия
рождество христово
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил верующих с Рождеством.В своем поздравлении, опубликованном на официальном сайте Крымской митрополии, он подчеркивает, что на долю России выпали нелегкие времена."Сегодня наше Отечество переживает, без преувеличения, одно из самых тяжелых испытаний и один из самых непростых периодов в своей истории. Все наши мысли и молитвы о скорейшем прекращении братоубийственного кровопролития и антирусского безумия на земле родной для нас Украины, о восстановлении духа братства и единства между нашими народами", - говорится в тексте.Также митрополит обращает внимание на то, что слова на рождественской службе "слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!" в последние годы понятны любому человеку:"Бог стал Человеком, чтобы на земле, полной вражды и злобы, указать нам путь к свету, вечному миру и любви", – резюмирует священник, поясняя особый смысл рождественского торжества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Патриарх Кирилл выразил благодарность священникам УПЦ на УкраинеВладыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе
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тихон шевкунов, рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, рождество христово, украина
Митрополит Тихон указал на особый смысл рождественской молитвы
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил паству с Рождеством Христовым
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон поздравил верующих с Рождеством.
В своем поздравлении, опубликованном на официальном сайте
Крымской митрополии, он подчеркивает, что на долю России выпали нелегкие времена.
"Сегодня наше Отечество переживает, без преувеличения, одно из самых тяжелых испытаний и один из самых непростых периодов в своей истории. Все наши мысли и молитвы о скорейшем прекращении братоубийственного кровопролития и антирусского безумия на земле родной для нас Украины, о восстановлении духа братства и единства между нашими народами", - говорится в тексте.
Также митрополит обращает внимание на то, что слова на рождественской службе "слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благоволение!" в последние годы понятны любому человеку:
"Что может быть сегодня желаннее, важнее, чем мир?! Мир в Отечестве, мир с ближними и дальними, мир в семье и, наконец, — мир в душе".
"Бог стал Человеком, чтобы на земле, полной вражды и злобы, указать нам путь к свету, вечному миру и любви", – резюмирует священник, поясняя особый смысл рождественского торжества.
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