Рейтинг@Mail.ru
Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250106/v-glavnom-sobore-simferopolya-v-rozhdestvo-prozvuchat-kolyadki--1143122392.html
Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе
Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.01.2025
Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе
Всех симферопольцев и гостей столицы Крыма приглашают разделить радость Рождества Христова в Александро-Невском кафедральном соборе. РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T12:05
2025-01-06T12:12
рпц (русская православная церковь)
крымская митрополия
общество
культура
рождество христово
тихон шевкунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136098782_0:147:3117:1900_1920x0_80_0_0_178f4068a57a0ea71d617e4fe3adb0d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Всех симферопольцев и гостей столицы Крыма приглашают разделить радость Рождества Христова в Александро-Невском кафедральном соборе.В рождественский Сочельник в 16.00 в верхнем храме состоится всенощное бдение. Праздничная Божественная литургия начнется 6 января в 23.30. Ее возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.А после этого состоится открытие "Литературного кафе" при Александро-Невском соборе. Позавтракать в кофейне можно будет уже непосредственно в праздник Рождества после посещения поздней Божественной литургии, которая начнется 7 января в 8.45.Также угощением и колядками рождество будут встречать во Владимирском соборе на Херсонесе. При этом следует иметь ввиду, что с 6 по 8 января ограничат движение транспорта и парковку в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1c/1136098782_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f43675c555e3961f8759907be11dbf63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, общество, культура, рождество христово, тихон шевкунов
Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе

Рождественскую службу в Александро-Невском соборе Симферополя проведет митрополит Тихон

12:05 06.01.2025 (обновлено: 12:12 06.01.2025)
 
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАлександро-Невский кафедральный собор в Симферополе накануне праздника Рождества Христова.
Александро-Невский кафедральный собор в Симферополе накануне праздника Рождества Христова. - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Всех симферопольцев и гостей столицы Крыма приглашают разделить радость Рождества Христова в Александро-Невском кафедральном соборе.
В рождественский Сочельник в 16.00 в верхнем храме состоится всенощное бдение. Праздничная Божественная литургия начнется 6 января в 23.30. Ее возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
"По окончании литургии для всех гостей будет предложено традиционное праздничное угощение, а также рождественские песнопения и колядки в исполнении архиерейского мужского хора Александро-Невского кафедрального собора", - говорится в сообщении пресс-службы Александро-Невского кафедрального собора.
А после этого состоится открытие "Литературного кафе" при Александро-Невском соборе. Позавтракать в кофейне можно будет уже непосредственно в праздник Рождества после посещения поздней Божественной литургии, которая начнется 7 января в 8.45.
Также угощением и колядками рождество будут встречать во Владимирском соборе на Херсонесе. При этом следует иметь ввиду, что с 6 по 8 января ограничат движение транспорта и парковку в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РПЦ (Русская православная церковь)Крымская митрополияОбществоКультураРождество ХристовоТихон Шевкунов
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:54Восемь ударных беспилотников ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
12:37ВС РФ освободили Даченское в Донбассе
12:24Ситуация на дорогах и перевалах Крыма - где идет снег
12:19На Крымском мосту растет очередь
12:10Как обеспечивают безопасность на праздничных мероприятиях в Севастополе
12:05Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе
11:31Каша для предков и гадания молодым: Рождество и Святки у славян
11:08Почти 300 пострадавших от мазута птиц лечат в сафари-парке "Тайган"
11:00Проезд на Ай-Петри в Крыму закрыли для автомобилей
10:42Дроны ВСУ атакуют Белгородскую область - ранены мирные жители
10:12Мазут из Черного моря убирают даже ночью
10:04Армия России освободила город Курахово в ДНР
09:45Количество детей и служба в армии влияют на размер будущей пенсии
09:27Крымский мост - оперативные данные на утро понедельника
09:14В Евпатории на Рождество перекроют часть городских улиц - схема
08:49Магнитная буря обрушится на Землю в понедельник
08:25В Севастополе ограничат движение транспорта в районе Нового Херсонеса
07:44В села под Курахово доставили гуманитарный груз от верующих Крыма
07:28Двухдневная рабочая неделя начинается в России
07:17Над Крымом сбили беспилотник
Лента новостейМолния