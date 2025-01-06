https://crimea.ria.ru/20250106/v-glavnom-sobore-simferopolya-v-rozhdestvo-prozvuchat-kolyadki--1143122392.html

Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе

Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе - РИА Новости Крым, 06.01.2025

Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе

Всех симферопольцев и гостей столицы Крыма приглашают разделить радость Рождества Христова в Александро-Невском кафедральном соборе. РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T12:05

2025-01-06T12:05

2025-01-06T12:12

рпц (русская православная церковь)

крымская митрополия

общество

культура

рождество христово

тихон шевкунов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Всех симферопольцев и гостей столицы Крыма приглашают разделить радость Рождества Христова в Александро-Невском кафедральном соборе.В рождественский Сочельник в 16.00 в верхнем храме состоится всенощное бдение. Праздничная Божественная литургия начнется 6 января в 23.30. Ее возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.А после этого состоится открытие "Литературного кафе" при Александро-Невском соборе. Позавтракать в кофейне можно будет уже непосредственно в праздник Рождества после посещения поздней Божественной литургии, которая начнется 7 января в 8.45.Также угощением и колядками рождество будут встречать во Владимирском соборе на Херсонесе. При этом следует иметь ввиду, что с 6 по 8 января ограничат движение транспорта и парковку в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рпц (русская православная церковь), крымская митрополия, общество, культура, рождество христово, тихон шевкунов