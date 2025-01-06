Владыка Тихон возглавит Божественную литургию в Симферополе
Рождественскую службу в Александро-Невском соборе Симферополя проведет митрополит Тихон
12:05 06.01.2025 (обновлено: 12:12 06.01.2025)
© РИА Новости . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАлександро-Невский кафедральный собор в Симферополе накануне праздника Рождества Христова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым. Всех симферопольцев и гостей столицы Крыма приглашают разделить радость Рождества Христова в Александро-Невском кафедральном соборе.
В рождественский Сочельник в 16.00 в верхнем храме состоится всенощное бдение. Праздничная Божественная литургия начнется 6 января в 23.30. Ее возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
"По окончании литургии для всех гостей будет предложено традиционное праздничное угощение, а также рождественские песнопения и колядки в исполнении архиерейского мужского хора Александро-Невского кафедрального собора", - говорится в сообщении пресс-службы Александро-Невского кафедрального собора.
А после этого состоится открытие "Литературного кафе" при Александро-Невском соборе. Позавтракать в кофейне можно будет уже непосредственно в праздник Рождества после посещения поздней Божественной литургии, которая начнется 7 января в 8.45.
Также угощением и колядками рождество будут встречать во Владимирском соборе на Херсонесе. При этом следует иметь ввиду, что с 6 по 8 января ограничат движение транспорта и парковку в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический".
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