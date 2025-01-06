https://crimea.ria.ru/20250106/v-sevastopole-ogranichat-dvizhenie-transporta-v-rayone-novogo-khersonesa-1143116658.html

В Севастополе ограничат движение транспорта в районе Нового Херсонеса

В Севастополе ограничат движение транспорта в районе Нового Херсонеса - РИА Новости Крым, 06.01.2025

В Севастополе ограничат движение транспорта в районе Нового Херсонеса

В Севастополе с 6 по 8 января ограничат движение транспорта и парковку в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом предупредили в департаменте... РИА Новости Крым, 06.01.2025

2025-01-06T08:25

2025-01-06T08:25

2025-01-06T08:25

новости севастополя

севастополь

ограничение движения

историко-археологический парк "херсонес таврический"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе с 6 по 8 января ограничат движение транспорта и парковку в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом предупредили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Исключение сделают для местных жителей, работников музейного комплекса "Херсонес", оперативных и экстренных служб города и общественного транспорта.Личный автомобиль можно будет оставить на стоянке и пересесть на бесплатные экспресс-шаттлы от СОК имени 200-летия Севастополя и от площади 50-летия СССР. Они ходят по загрузке, не реже 1 раза в час, уточнили в депртансе.Кроме того, большая перехватывающая парковка есть возле Парка Победы. Оттуда можно бует уехать на городском автобусе № 74.До музейно-храмового комплекса также можно добраться автобусами № 22 (с 5-го км Балаклавского шоссе) и № 73 (от центрального городского кольца). Как сообщалось, в Севастополе 7 января также ограничат движение транспорта из-за проведения крестных ходов. Временные ограничения движения транспорта будут действовать на Северной стороне и в центре города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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севастополь

херсонес

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