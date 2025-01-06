https://crimea.ria.ru/20250106/v-sevastopole-ogranichat-dvizhenie-transporta-v-rayone-novogo-khersonesa-1143116658.html
В Севастополе ограничат движение транспорта в районе Нового Херсонеса
В Севастополе ограничат движение транспорта в районе Нового Херсонеса - РИА Новости Крым, 06.01.2025
В Севастополе ограничат движение транспорта в районе Нового Херсонеса
В Севастополе с 6 по 8 января ограничат движение транспорта и парковку в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом предупредили в департаменте... РИА Новости Крым, 06.01.2025
2025-01-06T08:25
2025-01-06T08:25
2025-01-06T08:25
новости севастополя
севастополь
ограничение движения
историко-археологический парк "херсонес таврический"
херсонес
новый херсонес
транспорт
рождество христово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_014dfdeb38b9246c395b73f07ed1b07f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе с 6 по 8 января ограничат движение транспорта и парковку в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом предупредили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.Исключение сделают для местных жителей, работников музейного комплекса "Херсонес", оперативных и экстренных служб города и общественного транспорта.Личный автомобиль можно будет оставить на стоянке и пересесть на бесплатные экспресс-шаттлы от СОК имени 200-летия Севастополя и от площади 50-летия СССР. Они ходят по загрузке, не реже 1 раза в час, уточнили в депртансе.Кроме того, большая перехватывающая парковка есть возле Парка Победы. Оттуда можно бует уехать на городском автобусе № 74.До музейно-храмового комплекса также можно добраться автобусами № 22 (с 5-го км Балаклавского шоссе) и № 73 (от центрального городского кольца). Как сообщалось, в Севастополе 7 января также ограничат движение транспорта из-за проведения крестных ходов. Временные ограничения движения транспорта будут действовать на Северной стороне и в центре города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250106/ugoschenie-i-kolyadki-kak-otmetyat-rozhdestvo-v-novom-khersonese-1143110419.html
севастополь
херсонес
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127248858_52:0:849:598_1920x0_80_0_0_8e448304cd5e5e80345e9f72c88a0cc4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, ограничение движения, историко-археологический парк "херсонес таврический", херсонес, новый херсонес, транспорт, рождество христово
В Севастополе ограничат движение транспорта в районе Нового Херсонеса
В Севастополе в районе Нового Херсонеса ограничат движение транспорта с 6 по 8 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе с 6 по 8 января ограничат движение транспорта и парковку в районе музея-заповедника "Херсонес Таврический". Об этом предупредили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"С 12:00 6 января до 22:00 8 января будет ограничен проезд и парковка транспорта на улицах Ерошенко и Надежды Островской. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении праздника Рождества Христова на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический"", - говорится в сообщении.
Исключение сделают для местных жителей, работников музейного комплекса "Херсонес", оперативных и экстренных служб города и общественного транспорта.
Личный автомобиль можно будет оставить на стоянке и пересесть на бесплатные экспресс-шаттлы от СОК имени 200-летия Севастополя и от площади 50-летия СССР. Они ходят по загрузке, не реже 1 раза в час, уточнили в депртансе.
Кроме того, большая перехватывающая парковка есть возле Парка Победы. Оттуда можно бует уехать на городском автобусе № 74.
До музейно-храмового комплекса также можно добраться автобусами № 22 (с 5-го км Балаклавского шоссе) и № 73 (от центрального городского кольца).
Как сообщалось, в Севастополе 7 января также ограничат движение транспорта из-за проведения крестных ходов. Временные ограничения движения транспорта будут действовать на Северной стороне и в центре города.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.