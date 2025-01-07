https://crimea.ria.ru/20250107/gazovoe-reshenie-ukrainy-stavit-evropu-v-slozhnoe-polozhenie--siyyarto--1143152435.html

"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто

"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто - РИА Новости Крым, 07.01.2025

"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто

Решением прекратить транзит российского газа Украина в очередной раз поставила экономику Европы в сложное положение. Об этом заявил министр иностранных дел и... РИА Новости Крым, 07.01.2025

2025-01-07T16:43

2025-01-07T16:43

2025-01-07T16:43

украина

газ

транзит российского газа

петер сийярто

венгрия

в мире

европа

европейский союз (ес)

экономика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/10/1138152694_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a3c7342b2df1dc56ad0e5e35cd28bba3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Решением прекратить транзит российского газа Украина в очередной раз поставила экономику Европы в сложное положение. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Он подчеркнул, что Венгрия не пострадала, поскольку энергоснабжение страны перенаправлению через газопровод "Турецкий поток"."Сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности, но решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - подчеркнул Сийярто.Он также призвал Украину соблюдать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок."Договор об ассоциации ЕС и Украины должен соблюдаться обеими сторонами, а этот договор включает и сохранение маршрутов энергоснабжения", - акцентировал Сийярто после телефонных переговоров со словацким коллегой Юраем Бланаром."Газпром" с нового года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что технически и юридически не имеют возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо пригрозил снизить помощь украинцам за остановку Киевом транзита газаНазван главный бенефициар прекращения газового транзита через УкраинуЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа

украина

венгрия

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, газ, транзит российского газа, петер сийярто, венгрия, в мире, европа, европейский союз (ес), экономика, новости