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"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто - РИА Новости Крым, 07.01.2025
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"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто
"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто - РИА Новости Крым, 07.01.2025
"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто
Решением прекратить транзит российского газа Украина в очередной раз поставила экономику Европы в сложное положение. Об этом заявил министр иностранных дел и... РИА Новости Крым, 07.01.2025
2025-01-07T16:43
2025-01-07T16:43
украина
газ
транзит российского газа
петер сийярто
венгрия
в мире
европа
европейский союз (ес)
экономика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Решением прекратить транзит российского газа Украина в очередной раз поставила экономику Европы в сложное положение. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.Он подчеркнул, что Венгрия не пострадала, поскольку энергоснабжение страны перенаправлению через газопровод "Турецкий поток"."Сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности, но решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - подчеркнул Сийярто.Он также призвал Украину соблюдать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок."Договор об ассоциации ЕС и Украины должен соблюдаться обеими сторонами, а этот договор включает и сохранение маршрутов энергоснабжения", - акцентировал Сийярто после телефонных переговоров со словацким коллегой Юраем Бланаром."Газпром" с нового года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что технически и юридически не имеют возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистскаяСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Фицо пригрозил снизить помощь украинцам за остановку Киевом транзита газаНазван главный бенефициар прекращения газового транзита через УкраинуЧем обернется для украинцев прекращение транзита российского газа
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РИА Новости Крым
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украина, газ, транзит российского газа, петер сийярто, венгрия, в мире, европа, европейский союз (ес), экономика, новости
"Газовое" решение Украины ставит Европу в сложное положение – Сийярто

Сийярто призвал Украину соблюдать договор об ассоциации с Евросоюзом о поставках энергии

16:43 07.01.2025
 
© AP Photo Petros KaradjiasМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
© AP Photo Petros Karadjias
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Решением прекратить транзит российского газа Украина в очередной раз поставила экономику Европы в сложное положение. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Пока Украина стремится в ЕС в качестве кандидата, своим последним решением она снова поставила европейскую экономику в сложную ситуацию", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он подчеркнул, что Венгрия не пострадала, поскольку энергоснабжение страны перенаправлению через газопровод "Турецкий поток".
"Сейчас энергоснабжение Венгрии в безопасности, но решение Украины прекратить транзитные поставки приведет к новому росту цен и создаст новые вызовы для конкурентоспособности Центральной Европы и Евросоюза в целом", - подчеркнул Сийярто.
Он также призвал Украину соблюдать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает в том числе безопасность энергопоставок.
"Договор об ассоциации ЕС и Украины должен соблюдаться обеими сторонами, а этот договор включает и сохранение маршрутов энергоснабжения", - акцентировал Сийярто после телефонных переговоров со словацким коллегой Юраем Бланаром.
"Газпром" с нового года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что технически и юридически не имеют возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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УкраинаГазТранзит российского газаПетер СийяртоВенгрияВ миреЕвропаЕвропейский Союз (ЕС)ЭкономикаНовости
 
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