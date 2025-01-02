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Назван главный бенефициар прекращения газового транзита через Украину - РИА Новости Крым, 02.01.2025
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Назван главный бенефициар прекращения газового транзита через Украину
Назван главный бенефициар прекращения газового транзита через Украину - РИА Новости Крым, 02.01.2025
Назван главный бенефициар прекращения газового транзита через Украину
Власти европейских стран пожертвовали благополучием своих граждан ради финансовой поддержки экономики США – главного бенефициара прекращения транзита... РИА Новости Крым, 02.01.2025
2025-01-02T12:54
2025-01-02T12:55
мария захарова
новости
транзит российского газа
газ
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Власти европейских стран пожертвовали благополучием своих граждан ради финансовой поддержки экономики США – главного бенефициара прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат отметила, что Германия уже стала жертвой "хищнической стратегии" США по переделу энергетического рынка Европы. После подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" ФРГ вынуждена закупать газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных немецких производств, пояснила она.Теперь, по словам Захаровой, "свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Евросоюза"."Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан", - указала официальный представитель МИД РФ.Она также подчеркнула, что киевские власти приняли решение о прекращении прокачки газа из России для жителей европейских стран, несмотря на выполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств."Газпром" с нового года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем обернется для украинцев прекращение транзита российского газаКак Россия может поставлять газ в Европу без УкраиныОстановка транзита через Украину: что ждет Европу без газа из России
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мария захарова, новости, транзит российского газа, газ, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Назван главный бенефициар прекращения газового транзита через Украину

Прекращение транзита газа через Украину больно ударит по экономике Европы – МИД России

12:54 02.01.2025 (обновлено: 12:55 02.01.2025)
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Власти европейских стран пожертвовали благополучием своих граждан ради финансовой поддержки экономики США – главного бенефициара прекращения транзита российского газа через Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики", - написала она в своем Telegram-канале.
Дипломат отметила, что Германия уже стала жертвой "хищнической стратегии" США по переделу энергетического рынка Европы. После подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" ФРГ вынуждена закупать газ по существенно более высоким ценам и перешла к сворачиванию целого ряда крупнейших и легендарных немецких производств, пояснила она.
Теперь, по словам Захаровой, "свою цену за американское покровительство вынуждены будут заплатить и другие страны в прошлом экономически успешного и независимого Евросоюза".
"Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан", - указала официальный представитель МИД РФ.
Она также подчеркнула, что киевские власти приняли решение о прекращении прокачки газа из России для жителей европейских стран, несмотря на выполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств.
"Газпром" с нового года прекратил подачу газа через территорию Украины. В компании отметили, что "Газпром" технически и юридически не имеет возможности подавать газ для транзита, поскольку 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов. Киев в свою очередь отказался их продлевать.
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