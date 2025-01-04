https://crimea.ria.ru/20250104/pushilin-rasskazal-ob-atakovannykh-vsu-zhurnalistakh-v-donbasse-1143099784.html

Пушилин рассказал об атакованных ВСУ журналистах в Донбассе

Пушилин рассказал об атакованных ВСУ журналистах в Донбассе - РИА Новости Крым, 04.01.2025

Пушилин рассказал об атакованных ВСУ журналистах в Донбассе

Украинские боевики атаковали журналистов российских СМИ, когда они возвращались после съемок последствий атаки Горловки кассетными боеприпасами. Об этом... РИА Новости Крым, 04.01.2025

2025-01-04T23:48

2025-01-04T23:48

2025-01-04T23:49

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали журналистов российских СМИ, когда они возвращались после съемок последствий атаки Горловки кассетными боеприпасами. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.В субботу внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов погиб и еще четверо российских журналистов, в том числе от РИА Новости, ранены при атаке украинского дрона по автомобилю с журналистами на трассе Горловка – Донецк.По словам Пушилина, в числе раненых журналистов – корреспонденты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев, сотрудники издания "Блокнот Донецк" Светлана Ларина и Изабелла Либерман. Всем пострадавшим оказывается помощь."Материалы Александра о Донбассе были смелыми и объективными, он всегда был на переднем крае. Одним из последних расследований отважного журналиста был декабрьский материал об обстреле Горловки кассетными боеприпасами. Он вышел буквально на следующий день после Дня памяти погибших журналистов, которых мы вспоминали", - отметил глава ДНР.26 декабря редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции. Уточняется, что Елисеев оставил профессиональную деятельность и ушел добровольцем на фронт сенью 2022 года.13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, ситуация в донбассе: новости и комментарии, происшествия, обстрелы всу, горловка, денис пушилин, сми, журналистика, военкоры, новости