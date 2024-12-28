Редактор телеканала "Известия" погиб в зоне спецоперации
Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне спецоперации
16:25 28.12.2024 (обновлено: 16:27 28.12.2024)
© ИзвестияМаксим Елисеев
© Известия
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Редактор телеканала "Известия" Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Мультимедийный информационный центр "Известия".
"Как стало известно, погиб 26 декабря 2024 года в зоне боевых действий. Весь коллектив МИЦ "Известия" выражает глубокие соболезнования семье и близким Максима Елисеева в связи с его гибелью", — приводится сообщение на сайте "Известий".
Уточняется, что Елисеев оставил профессиональную деятельность и ушел добровольцем на фронт сенью 2022 года.
13 июня трое сотрудников телеканала НТВ были тяжело ранены в Горловке в поселке Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Позже стало известно, что один из журналистов, Валерий Кожин, скончался. Военкор НТВ Алексей Ивлиев лишился руки.
11 апреля в результате атаки украинских боевиков под Кременной в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны РФ Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу корреспондентов.
В ноябре прошлого года ВСУ нанесли удар с беспилотника по группе российских журналистов в Запорожской области. Журналист Борис Максудов получил осколочные ранения и впоследствии скончался.
В июле 2023 года украинские боевики прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: