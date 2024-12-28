https://crimea.ria.ru/20241228/podgotovka-k-100-letiyu-arteka-v-krymu-obsudili-programmu-prazdnovaniya-1142998055.html
Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
Подготовка новых объектов к 100-летию "Артека" идет по плану, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T17:09
2024-12-28T17:09
2024-12-28T17:11
мдц "артек"
100-летие "артека"
крым
новости крыма
дмитрий чернышенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137150593_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_526305c17e92f72122f18ce9982707d8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Подготовка новых объектов к 100-летию "Артека" идет по плану, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В осмотре также приняли участие первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян и директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.В пресс-службе вице-премьера рассказали, что детский лагерь "Солнечный" планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году. В комплексе площадью 60 тысяч квадратных метров смогут отдыхать тысяча детей в смену. Всего на территории детского лагеря реализуется семь объектов.Кроме того, Чернышенко ознакомился с ходом берегоукрепительных работ и оценил ход ликвидации последствий ЧС природного характера в детском лагере "Морской". Строительные работы завершаются в детских корпусах, расположенных на самом берегу моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело ГагаринаСтолетие "Артека": как пройдет юбилейный год
https://crimea.ria.ru/20241211/kak-proydet-100-letniy-yubiley-arteka-1142566061.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137150593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_56199d5565aba047131d09c5d2499ad3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мдц "артек", 100-летие "артека", крым, новости крыма, дмитрий чернышенко
Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
Подготовка к 100-летию Артека - в Крыму обсудили программу празднования
17:09 28.12.2024 (обновлено: 17:11 28.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Подготовка новых объектов к 100-летию "Артека" идет по плану, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В преддверии 100-летия "Артек" ведет масштабную работу по развитию инфраструктуры. Всего на территории международного детского центра работы идут на 13 объектах, из них 10 – в комплексе "Солнечный". На месте мы лично убедились, что строительство и реконструкция идут активно, в соответствии с установленными сроками", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба.
В осмотре также приняли участие первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян и директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.
В пресс-службе вице-премьера рассказали, что детский лагерь "Солнечный" планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году. В комплексе площадью 60 тысяч квадратных метров смогут отдыхать тысяча детей в смену. Всего на территории детского лагеря реализуется семь объектов.
Кроме того, Чернышенко ознакомился с ходом берегоукрепительных работ и оценил ход ликвидации последствий ЧС природного характера в детском лагере "Морской". Строительные работы завершаются в детских корпусах, расположенных на самом берегу моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: