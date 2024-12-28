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Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования - РИА Новости Крым, 28.12.2024
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Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования
Подготовка новых объектов к 100-летию "Артека" идет по плану, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T17:09
2024-12-28T17:11
мдц "артек"
100-летие "артека"
крым
новости крыма
дмитрий чернышенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Подготовка новых объектов к 100-летию "Артека" идет по плану, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В осмотре также приняли участие первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян и директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.В пресс-службе вице-премьера рассказали, что детский лагерь "Солнечный" планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году. В комплексе площадью 60 тысяч квадратных метров смогут отдыхать тысяча детей в смену. Всего на территории детского лагеря реализуется семь объектов.Кроме того, Чернышенко ознакомился с ходом берегоукрепительных работ и оценил ход ликвидации последствий ЧС природного характера в детском лагере "Морской". Строительные работы завершаются в детских корпусах, расположенных на самом берегу моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело ГагаринаСтолетие "Артека": как пройдет юбилейный год
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мдц "артек", 100-летие "артека", крым, новости крыма, дмитрий чернышенко
Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования

Подготовка к 100-летию Артека - в Крыму обсудили программу празднования

17:09 28.12.2024 (обновлено: 17:11 28.12.2024)
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Подготовка новых объектов к 100-летию "Артека" идет по плану, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В преддверии 100-летия "Артек" ведет масштабную работу по развитию инфраструктуры. Всего на территории международного детского центра работы идут на 13 объектах, из них 10 – в комплексе "Солнечный". На месте мы лично убедились, что строительство и реконструкция идут активно, в соответствии с установленными сроками", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба.
В осмотре также приняли участие первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян и директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.
В пресс-службе вице-премьера рассказали, что детский лагерь "Солнечный" планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году. В комплексе площадью 60 тысяч квадратных метров смогут отдыхать тысяча детей в смену. Всего на территории детского лагеря реализуется семь объектов.
Кроме того, Чернышенко ознакомился с ходом берегоукрепительных работ и оценил ход ликвидации последствий ЧС природного характера в детском лагере "Морской". Строительные работы завершаются в детских корпусах, расположенных на самом берегу моря.
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МДЦ "Артек"100-летие "Артека"КрымНовости КрымаДмитрий Чернышенко
 
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