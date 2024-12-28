https://crimea.ria.ru/20241228/podgotovka-k-100-letiyu-arteka-v-krymu-obsudili-programmu-prazdnovaniya-1142998055.html

Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования

Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Подготовка к 100-летию Артека: в Крыму обсудили программу празднования

Подготовка новых объектов к 100-летию "Артека" идет по плану, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T17:09

2024-12-28T17:09

2024-12-28T17:11

мдц "артек"

100-летие "артека"

крым

новости крыма

дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Подготовка новых объектов к 100-летию "Артека" идет по плану, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В осмотре также приняли участие первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, генеральный директор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян и директор МДЦ "Артек" Константин Федоренко.В пресс-службе вице-премьера рассказали, что детский лагерь "Солнечный" планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году. В комплексе площадью 60 тысяч квадратных метров смогут отдыхать тысяча детей в смену. Всего на территории детского лагеря реализуется семь объектов.Кроме того, Чернышенко ознакомился с ходом берегоукрепительных работ и оценил ход ликвидации последствий ЧС природного характера в детском лагере "Морской". Строительные работы завершаются в детских корпусах, расположенных на самом берегу моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Артековцы собрали более 220 килограммов оливок для бойцов СВО"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело ГагаринаСтолетие "Артека": как пройдет юбилейный год

https://crimea.ria.ru/20241211/kak-proydet-100-letniy-yubiley-arteka-1142566061.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мдц "артек", 100-летие "артека", крым, новости крыма, дмитрий чернышенко