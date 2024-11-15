https://crimea.ria.ru/20241115/roskosmos-peredal-arteku-rassekrechennoe-lichnoe-delo-gagarina-1141884848.html

"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина

"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина - РИА Новости Крым, 15.11.2024

"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина

Государственная корпорация "Роскосмос" будет помогать экспонатами музею космонавтики в "Артеке", Международному детскому центру уже передано рассекреченное... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T14:34

2024-11-15T14:34

2024-11-15T14:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Государственная корпорация "Роскосмос" будет помогать экспонатами музею космонавтики в "Артеке", Международному детскому центру уже передано рассекреченное личное дело Юрия Гагарина. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Борисов сообщил главе государства о своей поездке в "Артек" и встрече с молодежью. "Роскосмос" является партнером Международного детского центра, в этом году там побывали четыре космонавта.По его словам, для "артековцев" это очень важно, поскольку они "с большой теплотой относятся к каждой реликвии, которая там есть".В 2025 году Международный детский центр "Артек" отметит свое 100-летие. К этой дате планируется открыть новый лагерь "Солнечный". Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год. Также на территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Там смогут учиться 1200 детей одновременно.Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в начале июня пригласил на празднование 100-летия "Артека" президента России Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – ХуснуллинПрограмму развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, мдц "артек", юрий борисов, владимир путин (политик), россия, юрий гагарин, новости, новости крыма, крым, общество