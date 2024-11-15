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"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина
"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина - РИА Новости Крым, 15.11.2024
"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина
Государственная корпорация "Роскосмос" будет помогать экспонатами музею космонавтики в "Артеке", Международному детскому центру уже передано рассекреченное... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T14:34
2024-11-15T14:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Государственная корпорация "Роскосмос" будет помогать экспонатами музею космонавтики в "Артеке", Международному детскому центру уже передано рассекреченное личное дело Юрия Гагарина. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Борисов сообщил главе государства о своей поездке в "Артек" и встрече с молодежью. "Роскосмос" является партнером Международного детского центра, в этом году там побывали четыре космонавта.По его словам, для "артековцев" это очень важно, поскольку они "с большой теплотой относятся к каждой реликвии, которая там есть".В 2025 году Международный детский центр "Артек" отметит свое 100-летие. К этой дате планируется открыть новый лагерь "Солнечный". Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год. Также на территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Там смогут учиться 1200 детей одновременно.Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в начале июня пригласил на празднование 100-летия "Артека" президента России Владимира Путина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1000 детей из 68 стран приехали в "Артек" этим летом"Артек" сможет принимать в год 57 000 детей – ХуснуллинПрограмму развития "Артека" планируется продлить на пять лет – Голикова
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роскосмос, мдц "артек", юрий борисов, владимир путин (политик), россия, юрий гагарин, новости, новости крыма, крым, общество
"Роскосмос" передал "Артеку" рассекреченное личное дело Гагарина

"Роскосмос" передал музею космонавтики в "Артеке" рассекреченное личное дело Гагарина

14:34 15.11.2024
 
© РИА Новости . Yuryi Abramochkin / Перейти в фотобанкЛетчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета, 1961 год
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин с моделью спортивного самолета, 1961 год - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости . Yuryi Abramochkin
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Государственная корпорация "Роскосмос" будет помогать экспонатами музею космонавтики в "Артеке", Международному детскому центру уже передано рассекреченное личное дело Юрия Гагарина. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Борисов сообщил главе государства о своей поездке в "Артек" и встрече с молодежью. "Роскосмос" является партнером Международного детского центра, в этом году там побывали четыре космонавта.
"Огромный, хороший музей (космонавтики в "Артеке" – ред.). Очень много связано с Юрием Алексеевичем Гагариным, он часто посещал "Артек"… Договорились, что мы будем помогать с экспонатами. Я уже передал им личное дело Юрия Алексеевича Гагарина, которое мы рассекретили", - сказал глава "Роскосмоса".
По его словам, для "артековцев" это очень важно, поскольку они "с большой теплотой относятся к каждой реликвии, которая там есть".
В 2025 году Международный детский центр "Артек" отметит свое 100-летие. К этой дате планируется открыть новый лагерь "Солнечный". Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год. Также на территории "Солнечного" строится центр инновационных образовательных технологий. Он объединит общеобразовательную школу и студии дополнительного образования. Там смогут учиться 1200 детей одновременно.
Всего в "Артеке" к 100-летнему юбилею запланировано строительство и реконструкция 33 объектов. Пять из них уже готовы, на 11 объектах ведутся строительно-монтажные работы.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании с членами правительства в начале июня пригласил на празднование 100-летия "Артека" президента России Владимира Путина.
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РоскосмосМДЦ "Артек"Юрий БорисовВладимир Путин (политик)РоссияЮрий ГагаринНовостиНовости КрымаКрымОбщество
 
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